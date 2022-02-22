COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

台股重挫252點！金管會喊話基本面好、續關注俄烏情勢

▲台股今（22）日終場下跌252.2點，收在17969.29點，跌幅1.38%。（圖／NOWnews 資料照片）
▲台股今（22）日終場下跌252.2點，收在17969.29點，跌幅1.38%。（圖／NOWnews 資料照片）

記者顏真真/台北報導

2022-02-22 17:06:15

俄羅斯與烏克蘭情勢再度升溫，亞股嚇趴，台股今（22）日終場也大跌了252.2點，收在17969.29點，跌幅1.38%，成交量新台幣3365.08億元。對於台股重挫，金管會也向投資人信心喊話，強調俄烏情勢是一時的，長期要是要看基本面，台股基本面還是不錯，並會密切注意俄烏情勢對台股影響，還有國際股市變動狀況、美國升息進度及外資在台股進出狀況。

我是廣告 請繼續往下閱讀
金管會證期局指出，最近因俄烏情勢緊張，各國股市都受到影響，波動較明顯，台股今日也跌了252點，跌幅1.38%，但跟幾個主要亞股狀況相較，截至今日下午1點半，港股跌了3.07%，日股跌1.67%，韓股也跌了1.4%，日、韓及港股跌幅都比台股大。

證期局強調，俄烏情勢是一時的，長期還是要看基本面，行政院主計總處預估今（2022）年國內經濟成長率4.15%，上市櫃也延續去年表現，產業營運績效不錯，今年1月營收3.49兆元，較去年同期成長9.56%，基本面還是不錯，希望投資人冷靜觀察、審慎評估，金管會也會密切關注俄烏情勢對台股影響，還有國際股市變動狀況、升息進度及外資進出情形。

根據證交所統計，最近2年全球經濟普受疫情影響，我國因防疫政策得宜，經濟基本面仍持續有優異的表現，2021年經濟成長率高達6.1%，而上市公司營收持續成長，2021年全年營收達38.2兆元，較2020年增加15.2%，依據上市公司公告前3季稅後淨利甚至已超過2020年全年金額，而累計1至12月全體上市公司營收總計38.16兆元，較2020年同期成長5.03兆元，成長達15.19%。

另外，依據上市公司公告2022年1月最新的營收顯示，1月全體上市公司營收總計3兆3413億元，較2021年同期成長2735億元成長率為8.92%，較2020年同期則是成長8723億元，成長率達35.33%。上市公司的優異營運表現為支持股市上漲主要動能，營收全面性成長，也讓國內的產業基礎更加堅實有韌性。

證交所也強調，隨各國疫苗施打日漸普及，全球經濟活動可望逐步恢復正常，相信供應鏈問題亦可獲得改善，目前各主要預測機構咸認今年國內經濟仍可達4%以上成長，投資人對於台股及台灣的經濟基本面應有信心，若股市發生非理性下跌情事，必要時將配合主管機關政策，採取相關穩定措施。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
誰才是你心中的台灣經典不敗男團？

誰才是你心中的台灣經典不敗男團？

繼續作答
即時
推薦閱讀