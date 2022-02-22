台股重挫252點！金管會喊話基本面好、續關注俄烏情勢

我是廣告 請繼續往下閱讀
證期局強調，俄烏情勢是一時的，長期還是要看基本面，行政院主計總處預估今（2022）年國內經濟成長率4.15%，上市櫃也延續去年表現，產業營運績效不錯，今年1月營收3.49兆元，較去年同期成長9.56%，基本面還是不錯，希望投資人冷靜觀察、審慎評估，金管會也會密切關注俄烏情勢對台股影響，還有國際股市變動狀況、升息進度及外資進出情形。
根據證交所統計，最近2年全球經濟普受疫情影響，我國因防疫政策得宜，經濟基本面仍持續有優異的表現，2021年經濟成長率高達6.1%，而上市公司營收持續成長，2021年全年營收達38.2兆元，較2020年增加15.2%，依據上市公司公告前3季稅後淨利甚至已超過2020年全年金額，而累計1至12月全體上市公司營收總計38.16兆元，較2020年同期成長5.03兆元，成長達15.19%。
另外，依據上市公司公告2022年1月最新的營收顯示，1月全體上市公司營收總計3兆3413億元，較2021年同期成長2735億元成長率為8.92%，較2020年同期則是成長8723億元，成長率達35.33%。上市公司的優異營運表現為支持股市上漲主要動能，營收全面性成長，也讓國內的產業基礎更加堅實有韌性。
證交所也強調，隨各國疫苗施打日漸普及，全球經濟活動可望逐步恢復正常，相信供應鏈問題亦可獲得改善，目前各主要預測機構咸認今年國內經濟仍可達4%以上成長，投資人對於台股及台灣的經濟基本面應有信心，若股市發生非理性下跌情事，必要時將配合主管機關政策，採取相關穩定措施。