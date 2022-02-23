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房市／雙北車位3原因爆貴！「這區」平均價格317萬元奪冠

▲雙北地區寸土寸金，台北市大安區與新北市永和區平面停車位價格高。(圖／信義房屋提供) 
▲雙北地區寸土寸金，台北市大安區與新北市永和區平面停車位價格高。(圖／信義房屋提供) 

生活消費中心/綜合報導

2022-02-23 08:30:00

買房車位價格別忘了抓進預算裡！根據台北市地政局統計，109年台北市各行政區平面車位平均(每個)價格，大安區以317萬元居冠，而新北市府統計則是永和區227萬元居冠，專家表示這兩區車位價格高有3個原因，房價相對高、供不應求以及拖吊嚴格。

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根據台北市地政局統計109年台北市平面車位平均(每個)價格為239萬，其中前三名分別為大安區317萬，信義區280萬以及中正區279萬，而新北市府統計15 個主要行政區平面車位，其中有5 區平均車位價格超過 200 萬元，分別是永和、中和、三重、新莊及新店，其中又以永和227萬元最高。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，台北市房價高，尤其大安區更是寸土寸金，土地成本高使房價居高不下，相對停車位的成本也高，停車位基本200萬起跳，另一方面大部分有能力住在大安區的民眾經濟能力都不差，有能力購車，也使得大安區車位供不應求。

而新北市永和區則是因為多狹窄巷道，且以公寓居多，停車位本來就少，加上人口稠密，造成與大安區同樣車位供不應求的共通點。曾敬德表示，這兩個區域另一個共通點就是路邊臨時停車執法嚴格，以大安區為例，為講求用路人安全，路邊停車規範相對嚴格，往往不到五分鐘車子已被拖吊，而永和區則是因巷弄狹小，路邊臨停會嚴重影響交通而加強取締，拖吊嚴格也讓這兩區的停車位物以稀為貴，造就停車位高價的現象。

而許多購屋族猶豫到底要不要買車位，曾敬德表示主要看購屋者需求，住在捷運發達的都會區可沿捷運而居，不一定要買車位；若購買2房以上或大坪數產品，有停車位相對好轉手，而且車位也會隨著時間增值。

最後他也提醒民眾了解停車位價格最簡單的兩個方法，除了利用內政部實價登錄網站查詢車位價格外，第二個就是多詢問周邊停車格行情作為參考，甚至多比較不只該社區的車位價格，連鄰近的社區車位價格也多比較，才能買房買車位又不至於多花錢。

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