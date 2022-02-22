小鬼過世1年多仍零緋聞 峮峮談結婚計畫「不排斥凍卵」
峮峮（吳函峮）是大家心目中的啦啦隊女神，雖然身高僅160公分，卻擁有飽滿的上圍、火辣的身材，她今（22）日出席第二本寫真書《QUNing》記者會，攝影師林予晞也驚喜現身站台。峮峮在男友小鬼（黃鴻升）過世後，都沒有傳出任何緋聞，她坦言目前沒有結婚的打算，不過未來有計畫生小孩所以不排斥凍卵。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-02-22 17:14:46
峮峮前年在男友小鬼驟逝後，決定公開戀情，被問到若進入下一段感情是否會考慮小鬼的感受，她坦言目前還沒有深入想過這個問題，覺得談戀愛就是順其自然：「有遇到的話不會特別排斥，會願意聊天當朋友。」面對好友粿粿、KID前陣子接連宣布結婚，峮峮也透露目前沒有結婚的打算：「雖然我覺得小朋友很可愛，但我還沒有在家庭方面做好心理準備，我覺得有貓咪就很開心。」對於凍卵一事，表示確實有這個想法。
事實上，峮峮曾和李佳穎、KID未婚妻「東區妹仔」Rita一同去爬山，她表示得知KID婚訊後有特地獻上祝福：「見過Rita幾次，她是一個很好的女生，所以得知消息時非常感動，很替他們開心，他們平常其實很低調，不太會放閃，雖然Rita年紀比較小，但她除了很照顧KID之外，也都會照顧其他朋友。」