攻烏號角響起？蒲亭故技重施稱「維和」 喬治亞殷鑑不遠
俄羅斯總統蒲亭今天公開承認烏克蘭東部的兩個分離共和國是獨立實體後，隨即以「維和」名義派遣俄軍進駐，消息公布後烏克蘭緊張局勢立刻升溫。這也讓國際想起2008年喬治亞境內兩個共和國獨立的情況，當時蒲亭同樣趁著北京奧運對喬治亞下手，同樣先是稱境內親俄勢力掌控的地區「獨立」給予外交承認，旋即迅速派兵進入該區進行「維和」，最後演變成當地超過1600平民喪生、大批難民流離失所。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-02-22 17:33:10｜2022-02-22 17:33:56
烏克蘭東部的頓內茨克區與盧甘斯克區，又被稱為頓巴斯（Donbass）地區，自2014年克里米亞危機後就被俄國支持的分離主義者所把持，在蒲亭發表長達將近一小時的談話過程中，蒲亭簽署承認頓涅茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）和盧干斯克人民共和國（Luhansk People's Republic）獨立存在的文件，隨後命令俄軍進入這兩區執行「維和」任務，隨之而來的是西方強權們的譴責與呼籲實施制裁。
以美國與北大西洋公約組織（NATO）為首的西方國家之所以會反應迅速，是因為早有軍事、外交專家觀察發現，過去數十年來與中國有關聯的幾場奧運會，都曾伴隨著俄羅斯的軍事入侵行動。
過去奧運經常被描述為「和平的節日」，諷刺的是奧運日程往往也是戰爭開始的關鍵時間點，例如2014年在俄羅斯舉辦的索契冬奧，當時俄羅斯與2022北京冬奧一樣受到西方國家杯葛抵制，中國領導人習近平曾出席顯示對蒲亭的支持，一個月後俄羅斯就以迅雷不及掩耳的姿態吞併克里米亞半島，接著入侵烏克蘭東部。
而在2008年北京奧運期間，蒲亭玩了一手1930年代希特勒蠶食捷克的老辦法，先是指控喬治亞對境內南奧賽提亞（South Ossetia）與阿布哈茲（Abkhazia）兩個俄裔人口占多數的區域進行種族屠殺，接著老謀深算的蒲亭又趁南奧賽提亞與中央政府的齟齬演變軍事衝突之際，火速派遣俄羅斯軍隊介入，並承認南奧塞提亞以及阿布哈茲獨立，導致喬治亞因此喪失大片領土，如今看來給予烏克蘭東部親俄地區的外交承認，又是故技重施。
對烏克蘭來說，喬治亞殷鑑不遠。當年烏克蘭、喬治亞皆積極聲請加入北約，而北約在納入了包含保加利亞、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、羅馬尼亞、斯洛伐克、斯洛維尼亞等7個前華約成員國後，在2008年也表達了對烏克蘭及喬治亞兩國的高度興趣，因此引發俄羅斯的警覺與反對。
對俄羅斯來說，烏克蘭具有重要地緣政治地位，而在蒲亭「大俄羅斯」民族主義敘事當中，俄羅斯、白俄羅斯與烏克蘭本就是流著同樣血脈的一家親，如今閃電承認兩個自治共和國獨立並出動維和部隊，主要目的在於增加與西方勢力談判的籌碼，唯有如當年入侵喬治亞一樣佔據有力的談判地位，才有機會迫使西方讓步、阻止北約繼續東擴。