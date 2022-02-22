林秉樞被列為渣男界「狐狸等級」 她分析3套路看出破綻
節目《震震有詞》本集邀請媒體人丁學偉、諮商心理師林萃芬、律師梁維珊、兩性作家凱薩琳‧孔，探討社會上的小三渣男樣貌。曾出書分析渣男類型的凱薩琳‧孔，將林秉樞歸類為「狐狸」，表示該類型人物行為有許多破綻，但很多女生卻看不出套路，她就分析其3大特質，呼籲女性不要上當。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-02-22 18:24:01
近期「台灣渣男」代表人物就是立委高嘉瑜的前男友林秉樞，凱薩琳‧孔分析林秉樞有幾點渣男行為模式，第一是他會說自己有錢，但會這麼說的人，就是沒錢或是想要女生的錢，第二是動輒對女生說要結婚，但其實是要跟女生的錢結婚，第三是暴力傾向，只是很多女生被打後，會期待晴天的到來，反而一再原諒。
凱薩琳‧孔提醒廣大女性朋友千萬不能拍攝性愛影片，否則將會被對方牽制，林萃芬也補充：「女性常常在另一半的甜言蜜語洗腦後，容易答應拍攝邀約，尤其以熟齡適婚最容易遇到，熟女一開始會嚴選對象，在找到心目中的超完美情人後，又擔心浪費時間，因此很容易答應對方的種種要求。」
※【NOWnews 今日新聞
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