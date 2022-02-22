林佳龍民調居第三 五成民眾不支持陳時中「棄防疫參選」
2022年九合一選戰即將在11月26日登場，相較於國民黨與民眾黨等在野黨，台北市長參選人幾乎已經定於一尊，民進黨則還未決定。衛福部長陳時中與交通部前部長林佳龍，傳出都是考量人選，且黨內都各自有支持群眾。對此寰宇新聞委託世新大學民調研究中心調查後，發現林佳龍的支持度更勝於陳時中，也有超過五成的民眾認為陳時中不應該「棄防疫參選」。
記者丁上程／台北報導
2022-02-22 17:49:04
根據民調顯示，若以現階段民進黨檯面上呼聲較高的參選人做對比，林佳龍獲得三成的支持度，陳時中則是26.4%，文化部前部長鄭麗君則是約11.6%，都不支持的則有16%。而林佳龍與陳時中兩人再分別對上蔣萬安與黃珊珊，陳時中的支持度則高於林佳龍，與位居領先的蔣萬安僅只有4.3%的差距；而若是林佳龍參選，與蔣萬安的差距則拉開到12.5%，甚至落後於原本位居第三的黃珊珊。
不過民調中也追問受訪民眾，是否支持陳時中參選台北市長，以及林佳龍是否具備擔任台北市長的資格？對此有51.8％的人不支持陳時中參選，僅只有28.9%的民眾支持；另外有52.7％的民眾認為林佳龍具備參選台北市長的資格，另外有28.7%的民眾認為不具備。
此民調委託世新大學知識經濟發展研究院民意調查研究中心，民調對象為戶籍在台北市年滿 20 歲以上民眾，以電話訪問進行，成功樣本為1,074份，受訪者支持政黨，國民黨支持者占 29.8%，民進黨支持者占 28.5%，台灣 民眾黨占 7.1%，時代力量占 3.4%，台灣基進黨占 1.5%。