COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

盧秀燕選舉民調大幅領先對手　綠營：台中絕非艱困選區

▲盧秀燕在台中執政3年，民調始終居高不下。（圖／台中市政府提供，2022.02.22）
▲盧秀燕在台中執政3年，民調始終居高不下。（圖／台中市政府提供，2022.02.22）

記者顏幸如/台中報導

2022-02-22 18:03:18｜2022-02-22 18:08:44

年底九合一大選，國民黨台中市長盧秀燕將爭取連任，根據《TVBS》今天（22日）公佈的最新民調，即使國民黨在中二立委補選一役戰敗，盧秀燕的穩定支持度並未有所動搖。若藍綠對決，盧秀燕皆以逾5成支持度領先檯面上的可能對手林佳龍、蔡其昌、何欣純；即使加入民眾黨蔡炳坤形成藍綠白三腳督，盧仍以48%支持度位居榜首。綠營則表示，當初中二補選民調也是落後，但「最後結果大家都知道」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
《TVBS》今公布盧秀燕最新民調，擔任台中市長的施政表現滿意度為61%、不滿意度21%、18%沒意見。滿意度比去年4月中捷運通車時高3%，為歷次最高，顯見今年初的中二立委補選並沒有對她造成負面影響。

在年底市長選舉部份，曾任台中市長的前交通部長林佳龍、現任立法院副院長蔡其昌及立委何欣純三人，被外界視為可能代表民進黨挑戰盧秀燕的熱門人選。曾任台中市副市長的台北市副市長蔡炳坤，外傳可能代表民眾黨參選台中市長。

▲綠營三戰將蔡其昌（左起）、林佳龍、何欣純民調都遠遠落於盧秀燕之後。（圖／三人臉書，2022.02.22）
▲綠營三戰將蔡其昌（左起）、林佳龍、何欣純民調都遠遠落於盧秀燕之後。（圖／三人臉書，2022.02.22）
根據TVBS民調結果，在藍綠對決下，若民進黨由林佳龍參選，盧秀燕支持度52%、林佳龍35%，雙方差距17個百分點；若推派蔡其昌參選，盧秀燕支持度57%、蔡其昌30%，差距拉到27個百分點；若由何欣純參選，盧秀燕支持度60%、何欣純24%，差距拉到36個百分點。

若民眾黨蔡炳坤參選，呈現藍綠白三方對決，盧、林、蔡支持度依序為48%、33%、4%；林佳龍換為蔡其昌，是52%、25%、4%；若換上何欣純，則是54%、19%、6%。

對於民調結果，台中市政府新聞局長鄭照新表示：「盧秀燕市長會以民意為依歸，持續鞭策自己，用心在市政工作上。」林佳龍辦公室表示不回應；何欣純則認為民調僅供參考，她強調台中市絕不是艱困選區，「無論小英總統徵召誰，我們全力以赴一定要贏」。蔡其昌則說，在中二選區選舉民進黨剛提名時，許多民調也是顯示綠營落後，「最後結果大家都知道，相信屆時民進黨一定會提出最有爆發力的候選人，團結一心挑戰頻頻出包的盧市府團隊」。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
誰才是你心中的台灣經典不敗男團？

誰才是你心中的台灣經典不敗男團？

繼續作答
即時
推薦閱讀