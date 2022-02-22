盧秀燕選舉民調大幅領先對手　綠營：台中絕非艱困選區

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在年底市長選舉部份，曾任台中市長的前交通部長林佳龍、現任立法院副院長蔡其昌及立委何欣純三人，被外界視為可能代表民進黨挑戰盧秀燕的熱門人選。曾任台中市副市長的台北市副市長蔡炳坤，外傳可能代表民眾黨參選台中市長。
根據TVBS民調結果，在藍綠對決下，若民進黨由林佳龍參選，盧秀燕支持度52%、林佳龍35%，雙方差距17個百分點；若推派蔡其昌參選，盧秀燕支持度57%、蔡其昌30%，差距拉到27個百分點；若由何欣純參選，盧秀燕支持度60%、何欣純24%，差距拉到36個百分點。
若民眾黨蔡炳坤參選，呈現藍綠白三方對決，盧、林、蔡支持度依序為48%、33%、4%；林佳龍換為蔡其昌，是52%、25%、4%；若換上何欣純，則是54%、19%、6%。
對於民調結果，台中市政府新聞局長鄭照新表示：「盧秀燕市長會以民意為依歸，持續鞭策自己，用心在市政工作上。」林佳龍辦公室表示不回應；何欣純則認為民調僅供參考，她強調台中市絕不是艱困選區，「無論小英總統徵召誰，我們全力以赴一定要贏」。蔡其昌則說，在中二選區選舉民進黨剛提名時，許多民調也是顯示綠營落後，「最後結果大家都知道，相信屆時民進黨一定會提出最有爆發力的候選人，團結一心挑戰頻頻出包的盧市府團隊」。