T1／台啤啦啦隊小調啤賣力熱舞　兼差當直播主

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雖然高雄全家海神當家控衛布銳克曼（Jason Brickman）先前拿下聯盟12月最佳外援頭銜，在本季最強亞洲外援之爭暫居上風，但臺中葳格太陽亞外射手何喬登（Jordan Heading）卻以驚人的三分火力，打出後來居上的氣勢，這場最強亞外之爭漸趨白熱化，上週日作客台灣啤酒英熊，何喬登再度化身T1柯神，全場三分球17投10中，豪取全場最高36分，另有4籃板、2助攻，改寫由自己在1月16日對戰桃園雲豹時所創的聯盟單場最多8記三分球紀錄，靠著何喬登的帶動，太陽該役三分火力大爆發，全隊共飆進20記三分球，僅差1球即可追平由新北中信特攻保持的聯盟單隊單場最多三分球紀錄。
驚奇二：早哥不愧是早哥 早早破紀錄早早收工
新北中信特攻洋將厄力（Cleanthony Early）因為姓氏的關係，被台灣球迷戲稱「早哥」，沒想到人如其名，厄力上週六作客台灣啤酒英熊，首節替補上陣就火力全開，單節狂飆20分，第2節火力持續放送，再轟11分，上半場獨拿31分，一口氣就打破聯盟球員單節及上半場最高得分紀錄，正當所有人看好他很有機會改寫由英熊洋將士東（Diamond Stone）保持的聯盟單場最高47分紀錄，厄力卻因情緒過High，連續第2戰提前離場，無緣繼續改寫紀錄。
驚奇三：阿巴西無痛轉換 職籃新人年暴衝無法擋
身為聯盟的大物新人，新北中信特攻「黑豹」阿巴西從UBA進入職籃，不僅是無痛轉換，表現甚至更勇猛，上週六作客台灣啤酒英熊，阿巴西再飆29分、12籃板、5助攻、2抄截和1阻攻，率領特攻頂住厄力上半場就遭驅逐出場危機，最終115比94奪勝，特攻排名一舉竄升第二。阿巴西在本季職籃新人年絲毫沒有適應問題，表現始終強勢，本季至今場均20.9分、7.7籃板、3.2助攻、1.3抄截和0.5阻攻，得分、籃板都是聯盟本土最高，對於阿巴西的無痛轉換，特攻總教練李逸驊表示：「最大的關鍵在於他的身體素質，還有對於很多基本動作的調整、籃球觀念的學習，他都很肯練、肯學，不過就算他現在發揮得不錯，但我認為離他的天花板還有一大段距離，現在頂多僅做到6、7成。」
驚奇四：不能沒有你 蔣淯安缺陣英熊主場連敗
暌違2個月，台灣啤酒英熊上週終於再度迎來主場賽事，但球隊一哥蔣淯安卻因寶貝女兒「珍珠」上週六出生請假缺陣，蔣淯安的臨時缺陣，讓英熊後場戰力大打折扣，主場分別迎戰新北中信特攻和臺中葳格太陽，團隊攻守節奏大亂，苦吞主場二連敗，少了一哥掌控全場，總教練楊志豪坦言差很大：「少了小安真的差蠻多的，沒有他的球隊節奏掌控與組織供輸，球隊攻守兩端表現都不理想。」蔣淯安的缺陣，凸顯他在英熊球隊的重要性，雖然上週兩戰分別啟用洋將蓋樂威和本土周資華填補空缺，但效果都不理想，尤其是蓋樂威，雖然前2戰平均得分高達39分，但上週兩戰平均掉到17.5分，投籃命中率僅27%，一點都不威。
驚奇五：小安老師當爸去 塔克老師全能演出獨自開課
上週日台灣啤酒英熊主場迎戰臺中葳格太陽，賽前英熊IG大玩「老師梗」，PO出蔣淯安的中等學校教師資格證對比太陽新洋將塔克（Anthony Tucker），強調小安才是貨真價實的老師，讓外界更加期待這場老師對決，可惜蔣淯安因女兒出生請假，僅剩塔克老師獨自開課。相較首秀僅拿4分、2助攻、1抄截，上週日塔克在轉戰T1第2戰逐漸展現身手，全場替補上陣30分16秒，繳出14分、8籃板、7助攻的全能數據，而塔克的加盟，也讓太陽的陣容組合更多元，和陳靖寰、何喬登的搭配，太陽上週日打出跑轟球風，快速的攻守轉換與凌厲的三分攻勢，都讓英熊防線吃足苦頭。
驚奇六：英熊小調啤圈粉 兼差UP直播主
台灣啤酒英熊啦啦隊小調啤一直是主場的一大「嬌點」，除了在場上賣力熱舞，帶動氣氛，現在小調啤們也正式進軍直播，兼差擔任UP直播主，準備大舉圈粉，啦啦隊中的7位小調啤包含曼萍、纁曖、姿姿、Yami、Maggie、Queena等人，從二月開始陸續上線與粉絲見面，展現私下最真實的生活、特別才藝。台啤英熊總經理哈孝遠表示：「小調啤也是台啤英熊非常重要、不可或缺的元素之一，所以我自己平常也都很關心她們的近況。先前也和纁曖、Yuki一起上過綜藝三國智，她們都很活潑有活力，主持群都非常喜歡她們，球迷也在Up直播上遇到小調啤們也絕對不會失望，希望小調啤們能夠拉近球隊與球迷之間的距離。」
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