T1／台中太陽27、28日回主場 郭靜合體跳啦啦隊
結束客場六連戰並取得五勝一敗佳績的臺中葳格太陽，即將於本月廿七、廿八日回到臺中主場國立臺灣體育運動大學迎戰桃園雲豹及高雄全家海神。希望能夠將目前聯盟並列第三的戰績再往上推進。
記者吳政紘/綜合報導
2022-02-22 18:39:48
臺中葳格太陽今 (22日)也為球迷朋友帶來利多，攜手LINE TAXI成為臺中葳格太陽官方指定車隊，在每場主場比賽當天指定上下車地點為「臺體大」，即可享有趟趟八折的乘車優惠（上限30元），現在註冊還可享650元乘車券。官方指定叫車平台LINE TAXI，不用下載App，用LINE叫車(ID: @linetaxi)，還能分享行程，方便又安心！邀請球迷朋友連假搭乘LINE TAXI來到主場感受臺中葳格太陽的熱力。
主場二連戰也將邀請藝人朋友到場同歡，廿七日（日）先看郭靜合體連續十六年全國制霸的台灣專業競技啦啦隊Monster。廿八日（一）還有郭子乾跨界體驗一日籃球賽DJ。雙郭接續來到臺中葳格太陽主場站台，究竟會擦出哪些意想不到的火花令人期待。
球隊部分更有榮膺一月份最佳外援的桑尼搭配廿日寫下單場飆進10記三分球聯盟紀錄的何喬登，加上逐漸融入團隊陣容且深受球迷喜愛的塔克老師，臺中葳格太陽將以高昂鬥志在家迎接桃園雲豹與高雄全家海神的到來，更持續用場上的好表現吸引球迷目光。