名家論壇》盧燕俐／明星基金崩盤，該怎麼辦？

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為何這檔基金淨值會崩盤？主要還是跟選股大有關聯，據2021年12月月報顯示，前五大持股分別是軟體商Snowflake、電商平台Shopity、資安公司Cloudflare、線上遊戲平台Roblox，以及外送平台Doordash，當美股走多頭時，這類「破壞式創新」的科技股，享有超高「本夢比」，股價也衝得特別快，但去年底傳出聯準會可能升息，賣壓排山倒海而來，股價大修正，導致淨值直直落。
以Snowflake來說，去年11月中，高點還有401美元，但到了今年1月底，已跌至244美元的低點，波段跌幅約4成，跌幅與跌速都十分驚人；Shopity更慘，從1690美元急遽崩盤，至今只剩650美元，摔掉6成，且還未止跌。其他的幾檔持股，也有類似狀況。
那麼，到底這位讀者該怎麼辦？我的見解是，可以從以下幾個層面來思考。
1.還認同新創股的投資價值嗎？
市場預期，三月聯準會將啟動升息循環，甚至下半年可能縮表，大幅收縮資金之下，科技股單靠「本夢比」恐無法支撐股價，唯有札實的獲利成績，才是股價的護城河。
雖說這些新創股跌深也會反彈，但如果無法認同未來的投資價值，及早轉換標的，並不是一件換事。
2.還肯定操盤團隊的選股能力嗎？
這檔明星基金從去年11月中，淨值一路走低，單看11月和12月月報，前五大持股未變，僅持股比重略有調整，可見，操盤團隊還是對這類新創股情有獨鍾。
或許，讀者會問：優秀的基金經理人，嗅到市場風聲轉向，發現全球資金轉往大型價值成長類股，不是就應適時調整持股嗎？由於1月月報尚未出爐，操盤團隊的因應狀況，還不能就此完全下定論，但如果對經理人的選股能力依舊有信心，認為過去5年與10年績效，戰勝8成同類型基金的功力值得期待，就持續定期扣款。
相反的，若認為操盤團隊選股缺乏彈性，不懂得保護投資大眾的資產，高點進場套牢的人，先部分停損，觀察後市再決定是否要加減碼，也是一種策略。
3.如果半信半疑，不妨減低扣款金額。
明星基金遭遇雪崩，究竟能否東山再起？相信沒有人能保證。投資人如果內心很煎熬，一方面擔心越扣賠越多，另一方面又害怕停扣在最低點，不妨將每月扣款金額降低，再觀察幾個月，視後續績效決定下一步，就不必時刻煩惱著是否賣在最低點。
●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
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