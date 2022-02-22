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基隆捷運拍板定案　邱臣遠三問蘇貞昌

▲行政院宣布基隆捷運計畫定案，民眾黨立委邱臣遠對路線規畫與經費提出質疑。(圖／翻攝自邱臣遠臉書)
▲行政院宣布基隆捷運計畫定案，民眾黨立委邱臣遠對路線規畫與經費提出質疑。(圖／翻攝自邱臣遠臉書)

記者呂炯昌／台北報導

2022-02-22 19:18:34

行政院長蘇貞昌今（22）日宣布基隆捷運計畫定案，中途將設13個捷運站，運量從每小時5000人提高到1.5萬人，經費也從80億元提高到425億元，其中中央負擔77%。交通部表示，預計民國121年(2032年)4月通車。被點名可能代表台灣民眾黨角逐年底基隆市長的立委邱臣遠，對於行政院的基捷規劃提出疑問。

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邱臣遠質疑，基隆人最關心的是基隆捷運有沒有到達基隆市區。以行政院的第一階段版本來看，從八堵進到基隆市區的轉乘、接駁規劃就是下一個重點，包括到基隆廟口夜市、文化中心及海洋廣場，甚至到八斗子及和平島，目前仍然沒有看到後續規劃或可行性分析。還有第二階段，也就是從八堵接入基隆市區這段，到底還須要花多久時間與經費？政府也應該進一步說明。

邱臣遠表示，目前基隆捷運第一階段所需預算425億元，分別由中央分擔7成7（327億元）、台北市、新北市以及基隆市共同負擔98億元，但三個地方政府應該怎麼分攤這一筆費用，目前也還沒有說法。另外中央負責327億元的這筆預算到底是從哪裡來？財源為何？是透過一般公務預算，還是特別預算？政院都需要持續跟國人說明。

邱臣遠進一步指出，若單就八堵到北車這一段路線，台鐵與基捷在便利性與經濟性上究竟孰優孰劣？以目前規劃的13個站體推估，從八堵到北車加上換線至少需要40分鐘以上，跟台鐵比起來真的有比較快嗎？這仍然需要進一步測試。

邱臣遠提醒，基隆捷運的興建不只是連結都會與解決城際運量的問題，更重要的是基隆河谷廊帶的發展，包含北台灣的科技走廊、社會住宅以及泛台北都會區的都市減壓，都需要多加考量，後續政府的TOD（大眾運輸導向發展）案的公開招標與程序應該都要跟地方做更有效的溝通，才能為民眾帶來更加舒適、便利的基隆捷運。

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