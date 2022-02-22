移工留才以「行政命令」火速通過　TIWA批：手法太粗暴

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吳靜如指出，以目前最缺的家庭看護工來說，兩階段薪資門檻分別是2.4萬元、5萬500元，門檻訂定比外籍白領的4萬7971元更高，對基本工資僅1.7萬元的看護移工來說「根本是天方夜譚」。她說，「如果能用1.7萬聘雇一個移工，試問雇主怎麼有動力用2.4萬去聘雇？雖然目前因為缺工，看護工行情水漲船高，但這是國境控管造成的短期現象，還要雇主有能力給出這樣的薪資，只要國門一開，就沒有這個行情了」。
此外，就算移工轉換為中階技術人力，若之後與雇主發生勞資爭議要轉換雇主，「有多少雇主願意以這個價錢繼續承接移工？目前移工轉換雇主已經限制重重了，轉換為中階技術人力後，薪資高於市場行情，找不到新雇主的情況下，轉換反而更困難」。
吳靜如指出，很多移工本來都期待藉由這項政策突破在台工作年限，雇主也是，尤其像看護移工與病人之間會培養出親近性，常常換人對被照顧者也不是好事，因此有許多雇主確實願意長期聘雇一名看護工。突破移工工作年限是勞雇雙方的期待，但以這樣的薪資門檻來說，大多數人根本無法受惠。
再者，移工契約3年一聘，要轉換為中階技術人才需做滿6年，還是由雇主去幫移工申請，這給雇主更大的權力，移工想轉換身份，必須讓雇主願意續聘並為其申請，這變相給移工壓力要當「乖乖牌」、聽從雇主的話，懂得為自己爭取權益、提出勞資糾紛的移工就難以獲得這樣的機會，「整個制度設計都還是在為資方思考，而不是為勞工著想」。
吳靜如也批評，政府機關對於藍領移工政策的處理太過粗暴，「這項政策照理說是由客工制度朝向移民的方向前進，這麼大的政策卻不是透過專法保障，而是由勞動部單方面以行政命令火速通過，完全避開了民意機關的檢驗，未來想收回就能收回；且從開始放出消息到宣布通過，過程中都沒有找勞團或移工溝通討論，整個過程神神秘秘的，程序上有很大的問題」。
吳靜如指出，台灣移工政策相對於東北亞其他地區較差、勞動待遇低落，這在國際上是廣為人知的，尤其是疫情下台灣對藍領移工的歧視與剝削更為嚴重，要用這個小小的留才政策回應長期糟糕的移工處境，是不可行的。她表示，真正的留才要回到保障移工的勞動條件，看護工應該受《勞基法》保障，薪資要比照國內基本工資並給予合理的休假，才能真正吸引人才留下；對於負擔不起基本工資待遇的雇主家庭來說，則應該由政府給予補助，才是長久之道，否則「這樣的留才政策根本留不住才，只是政府在自嗨而已」。