認定入侵烏國！英國將制裁俄羅斯 強生：蒲亭會發現失算
俄羅斯、烏克蘭局勢持續升溫，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在當地時間21日晚間發表談話，承認烏克蘭東部2個由分離主義者控制的地區獨立，引起國際一片譁然。英國衛生大臣賈維德（Sajid Javid）表示，俄羅斯已經開始入侵烏克蘭，因此英國將如先前所說的展開制裁。英國首相強生（Boris Johnson）也召開緊急會議進行應對。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2022-02-22 18:58:31
蒲亭21日晚間發表演說，並簽署命令，承認烏克蘭東部2個分離主義地區，即頓涅茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）和盧干斯克人民共和國（Luhansk People's Republic）為獨立國家，並接者下令派遣維和部隊進入當地，甚至還有目擊者看見坦克以及其他其他軍事裝備進入頓涅茨克。俄羅斯突如其來的舉動，更引發西方國家擔憂大戰即將發生的可能。
綜合外媒報導，英國衛生大臣賈維德接受《天空新聞》採訪時表示，已經可以得出結論，俄羅斯對烏克蘭的入侵已經展開，「俄羅斯、蒲亭總統已經決定侵犯烏克蘭的主權與領土完整性。」
賈維德稱「我們面對的是，歐洲歷史上非常黑暗的一天」，並且透露，目前唐寧街已經在討論對俄羅斯的制裁措施，以及對烏克蘭軍援的可能性，英國首相強生也將在會議發表聲明，宣布制裁措施。
為了因應蒲亭針對「烏東地區」所進行的「維和行動」，強生親自主持「眼鏡蛇會議」（Cobra meeting），討論烏克蘭危機最新發展，計劃對俄羅斯立刻實行一系列的「重大制裁」。
根據《路透社》報導，強生在會後告訴記者，將會立刻制定方案，對俄羅斯實施嚴厲的經濟制裁。強生表示，制裁將「不僅針對頓巴斯（Donbass）地區的頓涅茨克和盧干斯克，同時也將針對俄羅斯本身，盡可能嚴厲打擊其經濟利益。」
強生表示，蒲亭將會發現進攻烏克蘭是「嚴重失算」，並稱莫斯科似乎執意發動全面攻擊。