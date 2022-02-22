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中信女神裙底被拍「對人性失望」　她7年前也曾遭襲私處

▲中信女神短今（左）裙底被拍，前隊長壯壯7年前也曾遭襲私處。（圖／壯壯、短今臉書）
▲中信女神短今（左）裙底被拍，前隊長壯壯7年前也曾遭襲私處。（圖／壯壯、短今臉書）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-02-22 19:41:52

30歲的短今（胡馨儀）現在是中信兄弟啦啦隊Passion Sisters的一員，近來因「裙底偷拍事件」掀起話題，她透露自己勇於報案的發文曝光後，卻反被網友質疑想炒新聞，讓她對人性感到失望，無奈受害者反被檢討。事實上，許多啦啦隊女神都曾遭遇變態粉絲，前中信前隊長壯壯2015年也遇過鹹豬手，當時她勇於發文，希望性騷擾事件能受到關注。

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短今日前發文透露收到粉絲的影片，內容是她前年在捷運站的手扶梯，被偷拍裙底的畫面：「雖然影片中我有穿安全褲，但是拍攝者故意將相機換很多角度，並且假裝問路，拍攝我的正臉，在多個網站上散佈。」在經過多天的蒐證後，目前已經完成報案。短今遭騷擾一事引來大批網友關注，不過同時也被網友質疑「不穿短裙就不會發生這種事」、「是為了紅才這樣做的」，讓她無奈地說：「我想這輩子你們都不會理解我的感受，我也懶得跟你們解釋。」

▲短今遭色狼偷拍。（圖／短今臉書）
▲短今近日遭色狼偷拍。（圖／短今臉書）
▲短今回應酸民。（圖／短今IG）
▲短今被網友質疑炒新聞。（圖／短今IG）
啦啦隊女神總在大家面前魅力四射、展現活潑可愛的一面，但她們私下被性騷擾的案件也層出不窮，身為中信前隊長的壯壯，早在7年前就曾揭露自己在球場上，被鹹豬手偷摸私密處，好在最後有抓到當事人並交給警方處理。雖然每一樁性騷擾事件都會在案件落幕後成為過去，不過在啦啦隊女神們心中，是否會留下陰影，值得省思。

▲壯壯認為啦啦隊員的未來不只在球場上，而是放眼整個體育圈。（圖／記者葉政勳攝）
▲壯壯曾被鹹豬手偷摸私密處。（圖／記者葉政勳攝）
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