移工拿到居留權後可自由轉換　雇主：缺工問題仍無解

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針對技術門檻部分，張姮燕表示，當看護不能只有中文能力，20小時的教育訓練也不足以反應看護的專業與否。「每個外籍看護來台前都被要求要接受看護訓練課程，但實際上並不一定能反映在真正的照顧技能上，如果勞動部真的希望能爭取技術移民，應該比照產業移工以認證考試作為門檻，證照的核發也應嚴格把關，才能確實留下技術人才」。
此外，該政策兩階段薪資門檻分別是2.4萬及5萬500元，「要求支付高於市場薪資的條件，對許多經濟弱勢的重症家庭來說是負擔不起的，我們沒辦法像工廠那樣以加薪的方式來留人」。
張姮燕也指出，這項留才政策試圖以居留權解決缺工問題，但移工拿到公民身份後就能自由轉換其他工作、可以開店當老闆，「為什麼還要繼續從事藍領工作？」，再加上藍領工作對體能的要求較高，移工隨著年齡增長，從事這些工作的意願自然會降低，質疑此舉不能真正解決缺工問題。她也指出，現在洗工問題（看護工轉職到工廠）就已相當嚴重，黑工市場問題也沒有解決，政策開放後，若無配套措施，看護雇主仍會繼續被當作所有工種的轉職跳板。
張姮燕認為，目前在台灣的移工的確有不少人希望延長工作年限，但談到「移民」則是另一回事，很多移工來台灣只是想工作轉錢，沒有長居的打算，畢竟家人都在母國，除非配偶也在這邊才比較可能有移民打算，但這也要兩人都獲得移民資格才可能，還要考慮孩子的相關權益，牽涉問題很廣，「政府不能只是開放移民而已，整個制度的配套措施要完整」。