烏俄情勢緊張！美軍進入3級戰備警戒 與911恐攻同級
俄羅斯與烏克蘭局勢持續緊張，各國繃緊神經。根據俄羅斯《衛星通訊社》（Sputnik）報導，美國武裝部隊防禦戒備狀態（defense readiness condition，Defcon）官網顯示，警報評估等級已達3級。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2022-02-22 19:54:05｜2022-02-22 20:02:57
Defcon為私營開源情報機構，用於監測軍事準備狀況、恐怖份子以及針對美國的核子威脅。Defon總共有5個警報級別，標準和平時期的協定是Defcon 5，協定的序號越下降，代表情況越嚴重，最高級別為1級，相當於戰爭狀態或是核子威脅。
Defcon官網21日顯示，當前警報評估等級已達3級。官網指出，由於近日烏東地區砲聲頻傳，俄烏衝突持續提高，另局勢變得緊張。在3級的情況之下，軍隊戰備狀況被提升到平常線以上，美軍平常使用的收音機無線電訊號，被改變到加密頻段，空軍也處於15分鐘內調動的狀態。
歷史世上僅有3次達到3級警戒，分別是1962年古巴飛彈危機、1991年海灣戰爭以及2001年911攻擊事件。
美國曾證實國家抵達最高級警戒狀態為2級，當時在古巴飛彈危機期間，美軍奉命進入三級戒備狀態，但10月23日，戰略空軍指揮部升級到2級，其他軍隊仍保持3級戒備，直到11月15日才解除。
在冷戰期間，美國絕大多數洲際彈道飛彈發射站點，維持在相對嚴重的4級，而非5級。