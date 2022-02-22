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烏俄危機的毒沒有解藥？和平關鍵「明斯克協議」名存實亡

▲俄羅斯總統蒲亭承認烏東兩個分離共和國獨立後，外界認為維持烏俄停火的《明斯克協議》名存實亡。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯總統蒲亭承認烏東兩個分離共和國獨立後，外界認為維持烏俄停火的《明斯克協議》名存實亡。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-02-22 20:17:29｜2022-02-22 20:18:43

烏俄邊境衝突在俄羅斯總統蒲亭承認烏東兩個分離共和國是「獨立實體」後，進入新一步的緊張關係。過去外界多認為2015年在德法斡旋下，烏俄索共同簽署的《明斯克協議》將會是消弭這場戰爭的重要關鍵，然而在蒲亭單方面宣布承認頓巴斯地區（Donbas）兩國的獨立後，這項關鍵性「停火協議」如今可說是名存實亡。

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根據聯合國統計，2014年克里米亞危機爆發後，在烏克蘭與俄羅斯流血衝突下喪生者超過1萬4000人。為了結束烏東地區長達10個月的邊境衝突，時任烏克蘭總統的波洛申科（Petro Poroshenko）與俄羅斯總統蒲亭在時任法國總統歐蘭德（François Hollande）和德國總理梅克爾居間斡旋下，先後於2014年9月、2015年2月簽訂《明斯克協議》（Minsk Agreement）與《新明斯克協議》（Minsk II）。

《明斯克協議》經過16個小時的談判，最後選擇在俄羅斯首都明斯克簽訂，然而這項英文內容不足千字的「停火協議」不論對烏克蘭或俄羅斯來說都明顯起不了消弭彼此衝突的效用。

俄羅斯利用烏克蘭的國家認同分裂，併吞戰略位置重要的克里米亞半島。（圖／翻攝Skynews）
▲2014年，俄羅斯利用烏克蘭的國家認同分裂，併吞戰略位置重要的克里米亞半島。（圖／翻攝Skynews）
原因在於《明斯克協議》的核心是讓基輔軍政府和烏東地區親俄勢力停止交火，且烏克蘭啟動修憲政治改革，給予頓涅茨克（Donetsk）地區和盧甘斯克（Luhansk）地區「特殊地位」與更大範圍的自治，確保境內俄羅斯族權益。這項協議也規定雙方撤回衝突前線的重型武器，並在歐洲安全與合作組織（OSCE）的監督核查下達到停火標準，因此被認為是現存唯一能訴諸政治性解決這場衝突的解藥。

但套句烏克蘭前軍事專業情報官阿列克賽（Alexey Arestovich）所言，「明斯克協議對烏克蘭人來說就是毒藥」，其中對於大批烏克蘭人為了頓巴斯地區流血、喪命後，卻得給予對方「更大的權力」一點就讓許多民眾無法接受，再加上協議中對於「特殊地位」的定義曖昧，蒲亭能就此進行利俄詮釋，種種爭端一再讓基輔當局維持不願履行協議內容的態度，要求莫斯科先恢復烏克蘭完整主權，才會給予烏東地區自主權。

▲2022年1月18日，俄羅斯裝甲車部隊在烏克蘭南部的克里米亞。（圖／美聯社／達志影像）
▲2022年1月18日，俄羅斯裝甲車部隊在烏克蘭南部的克里米亞。（圖／美聯社／達志影像）
而莫斯科則認為，基輔始終沒有老實遵守《明斯克協議》，甚至一再制定法律打壓烏東地區的俄語居民，對烏東的俄裔採取的政策可說是「種族滅絕」，因此要求唯有基輔率先給予頓巴斯地區自主權，俄方才會履行承諾。

如今在俄羅斯國家院要求下，蒲亭成為國際上唯一承認頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）為獨立國家的元首，顯示了俄國公然漠視《明斯克協議》的存在。而隨著這項維持烏俄和平協議的名存實亡，將來西方國家該如何與俄羅斯、烏克蘭進行談判，有賴各國元首外交手腕與彼此的讓步妥協。
 

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