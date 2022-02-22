宋楚瑜避答瑞士存款 趙怡翔：勿文不對題、玩文字遊戲
民進黨台北市議員參選人趙怡翔指出，親民黨主席宋楚瑜將非法侵沒的黑錢存在瑞士信貸銀行（1367萬瑞士法郎，約台幣4億1500萬），親民黨對此表示，該網站所提到內容完全與事實不符，甚至還引用錯誤報導的內容來佐證；趙怡翔今（22）日晚間再指，宋楚瑜與親民黨玩文字遊戲，以文不對題、答非所問的方式回應民眾的疑問。宋楚瑜需要交代清楚的，不是他與拉法葉案的經驗，而是這個帳戶為何存在。這也是宋楚瑜跟親民黨今天提出的回應，完全沒提到的。
記者黃宣尹／台北報導
2022-02-22 20:34:52
趙怡翔表示，昨日的外媒報導引起了大家共同關注宋楚瑜為何在擔任公職期間開設瑞士銀行帳戶，以及4億1500萬巨額款項的由來與去向。這都是值得被回覆的問題。
趙怡翔續稱，但很可惜的，宋楚瑜與親民黨寧可玩文字遊戲，以文不對題、答非所問的方式回應民眾的疑問。宋楚瑜需要交代清楚的，不是他與拉法葉案的經驗，而是這個帳戶為何存在。這也是宋楚瑜跟親民黨今天提出的回應，完全沒提到的。
趙怡翔表示，籲請曾為公職人員的宋楚瑜，清楚說明他在職期間為何開設瑞士銀行帳戶，以及他所存入的高額款項，這應該是作為一個民主法治國家的最基本要求。