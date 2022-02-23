《頭七》靈堂爆人影事件　Selina看預告不敢出席首映

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《頭七》全白靈堂中掛滿輓聯，死氣沈沈的氣氛讓整個空間充滿壓迫感，加上一點風吹動，營造出隨時有人站在飄動的輓聯後面的錯覺，高宇蓁表示，雖然拍攝時動不動就上百人在現場，「可是靈堂逼真到讓人『背脊發涼』，明明就漂亮又全白設計，但有種詭異感。」陳以文也表示，原本覺得老宅本身並不嚇人，「但是靈堂搭的很像真的，非常莊嚴的感覺。」
談及最陰森的拍攝場景，Selina和吳以涵對靈堂後的棺木放置區印象深刻，吳以涵說，「雖然知道棺材是假的、裡面沒人，但中間就放著一個棺木，莊嚴的氣氛讓我『怕怕的』。」特別怕鬼的Selina也說，因為現場是放真的棺材，而且在拍攝的時候空調、風扇都必須關掉，「所以我在正式拍的時候，會想特別看看現場搭的一些紗簾或布幕，有沒有不正常的晃動。」
《頭七》美術指導表示，為了設計片中靈堂，團隊參考各年代、港台星馬各地的華人喪葬民俗，雖然輓聯的形式多半是橫幅結構，但為增加空間的壓迫感，並讓人聯想著白布的後方是否有什麼出奇不意的狀況，刻意將大量的輓聯改成直式；另外還在靈堂及棺木區各自擺上法陣，特地在棺木區放上據傳有「招陰」效果的吊錢，另外在棺被外加上了「吊九條」更添詭譎，工作人員表示，搭建完成後沒人敢獨自留在裡面，只要一有風吹草動或狗叫聲都會驚嚇不已！
由於靈堂佈置過陰，拍攝時果真發生不可思議的事件，其中一場戲，攝影機從靈堂裡面往外拍，若有人站在對向就會穿幫，其中一位工作人員隱約看到一個女生在靈堂入口，擔心她會被拍到，就問旁邊的人說：「怎麼會有人站在那裡？叫她趕快走開！」結果旁邊的人就說：「沒有啊！沒有人站在那裡。」就連在現場坐鎮的道長聽到此事都心裡發毛。
恐怖鬼片《頭七》由任家萱Selina、陳以文、納豆、吳以涵主演，陳家逵、高宇蓁、鄧志鴻、赫容、舒偉傑特別演出，皮諾丘電影事業有限公司出品暨製作、馬棋朵數位影像公司、台灣大哥大 myVideo、沅珅科技出品、導演沈丹桂執導、資深製作人葉直育監製，4月1日全台上映。（編輯：楊穎軒）