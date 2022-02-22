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父子檔全國亂倒垃圾　檢警跨縣市合作破環保犯罪集團

▲林姓父子檔載運垃圾全台亂倒，檢警跨縣市合作終於查獲這個環保犯罪集團並提起公訴。圖為林姓父子偷倒垃圾所使用的車輛。（圖／桃園市環保局提供）
▲林姓父子檔載運垃圾全台亂倒，檢警跨縣市合作終於查獲這個環保犯罪集團並提起公訴。圖為林姓父子偷倒垃圾所使用的車輛。（圖／桃園市環保局提供）

記者李春台/桃園報導

2022-02-22 21:48:26

環保犯罪層出不窮，109年9月宜蘭縣冬山鄉遭到不法業者非法棄置大量廢塑膠混合物之事業廢棄物，經宜蘭環保局迅速通報可疑來源疑位於桃園市龍潭區福源路一帶，桃園環保局聯手檢警海環追查一年後，共同偵破環保犯罪集團，移請桃園地方檢察署法辦，本案核以違反廢棄物清理法第41 、46條規定，處1年以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣1500萬元以下罰金。

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桃園環保局表示，案發來源疑似位於桃園市龍潭區福源路一帶，桃園市環保局展開相關犯罪蒐證，調閱警察局龍潭分局提供鄰近一帶路口監視器，針對可疑車輛進行溯源調查，經過長時間調查比對發現廢棄太空包係分別於109年8月、9月前後二批運出， 8月起經由掮客介紹後，廢棄物流向直指觀音區非法業者，而9月竟非法棄置遠在100多公里外的宜蘭縣冬山鄉。環保局並啟動檢警海環機制，與內政部警政署保七總隊第三大隊、行政院環境保護署督察總隊北區環境督察大隊共同追查。


桃園環保局指出，與內政部警政署保七總隊第三大隊、行政院環境保護署督察總隊北區環境督察大隊不分晝夜，並利用遠端紅外線影像監控系統、通訊定位系統、車牌辨識系統、廢棄物清除車輛軌跡追蹤系統等科技工具追查，長時間跟監終於查獲環保犯罪集團違法事證後，移請桃園地方檢察署依違反廢棄物清理法刑事行法偵辦，經過1年長期追查全案得以宣告偵破。


桃園地檢署指出，被告林氏父子車隊長期將大臺北地區與新竹地區事業機構所產出之營建混合物等一般事業廢棄物運送至臺中地區（此部分另由臺中地檢署偵辦中）、臺南新市區、麻豆區、佳里區等國有、台糖公司所有及私人土地非法掩埋棄置（此部分由臺南地檢署偵結起訴），全案日前偵查終結，提起公訴。

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