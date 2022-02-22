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發掘台灣品牌企業　新北攜手商總舉辦「品牌金舶獎」

▲新北市今（111）年與中華民國全國商業總會聯合舉辦「第四屆品牌金舶獎」的活動。（圖／記者陳志仁攝，2022.02.22）
▲新北市今（111）年與中華民國全國商業總會聯合舉辦「第四屆品牌金舶獎」的活動。（圖／記者陳志仁攝，2022.02.22）

記者陳志仁／新北報導

2022-02-22 22:12:24

新北市今（111）年與中華民國全國商業總會聯合舉辦「第四屆品牌金舶獎」，新北市長侯友宜廣邀企業共襄盛舉，藉由徵選、培訓及鏈結海外市場的方式，行銷品牌故事走向世界；商總理事長許舒博盼發掘最具潛力的台灣品牌企業，站穩台灣市場，進而航向全球市場。

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許舒博今（22）日於記者會中強調，品牌是非常的重要，台灣過去都是代工，但明明有能力生產重要的品牌卻代工，因此「品牌金舶獎」的成立，就希望能促進這方面的發展；尤其這幾年獲得「品牌金舶獎」廠商都有好的成績，甚至有醫材廠商獲得天使投資基金的青睞。

許舒博為了彰顯「品牌金舶獎」的得主，日後的發展都非常好，還口誤將抽中一張「綠界科技」的股票說成「綠世界」；許舒博說，抽中一張「綠界科技」的股票可現賺40萬，比市長的薪水還要多，侯友宜也當場力馬回應，「多2000元！」引發現場的一陣哄堂大笑。

侯友宜指出，新北市為大台北地區1000萬人口的中心點，坐擁30萬工商行號，其中有許多優良中小企業，雖然努力推出高品質服務與產品，卻沒有讓更多人聽見品牌故事；新北市因而與全國商總聯手舉辦「品牌金舶獎」，鼓勵企業將自身品牌推向國際。

商總表示，「第四屆品牌金舶獎」以Brand in Taiwan為主軸，目標打造外銷授權新模式，將決選出30家的企業，區分為ESG、國際授權代理輸出、服務創新及海外僑台商共4組；各組別具不同的標準，例如國際授權、創新績效、獲取投資意向書、品牌影響力等評分項目。

此外，優選企業將獲得各國駐華商務合作機會、信保基金9成5融資的保證推薦函，讓企業走向國際爭取曝光；即日起至3月31日受理「第四屆品牌金舶獎」報名，凡公司行號成立滿3年，且營業額達500萬以上的企業即有資格參選，詳情請至中華民國全國商業總會的網站查詢。
 

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