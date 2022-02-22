發掘台灣品牌企業　新北攜手商總舉辦「品牌金舶獎」

我是廣告 請繼續往下閱讀
許舒博為了彰顯「品牌金舶獎」的得主，日後的發展都非常好，還口誤將抽中一張「綠界科技」的股票說成「綠世界」；許舒博說，抽中一張「綠界科技」的股票可現賺40萬，比市長的薪水還要多，侯友宜也當場力馬回應，「多2000元！」引發現場的一陣哄堂大笑。
侯友宜指出，新北市為大台北地區1000萬人口的中心點，坐擁30萬工商行號，其中有許多優良中小企業，雖然努力推出高品質服務與產品，卻沒有讓更多人聽見品牌故事；新北市因而與全國商總聯手舉辦「品牌金舶獎」，鼓勵企業將自身品牌推向國際。
商總表示，「第四屆品牌金舶獎」以Brand in Taiwan為主軸，目標打造外銷授權新模式，將決選出30家的企業，區分為ESG、國際授權代理輸出、服務創新及海外僑台商共4組；各組別具不同的標準，例如國際授權、創新績效、獲取投資意向書、品牌影響力等評分項目。
此外，優選企業將獲得各國駐華商務合作機會、信保基金9成5融資的保證推薦函，讓企業走向國際爭取曝光；即日起至3月31日受理「第四屆品牌金舶獎」報名，凡公司行號成立滿3年，且營業額達500萬以上的企業即有資格參選，詳情請至中華民國全國商業總會的網站查詢。