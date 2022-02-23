捲貪汙案！宜縣長林姿妙母女遭聲押 子林佑澤2百萬交保
宜蘭縣政府疑涉弊案，本月22日，宜蘭地檢署指揮廉政署，二度搜索宜蘭縣長官邸，並談宜蘭縣長林姿妙、其子女，另外還有農業、交通與財稅局處長等一級主管，23日凌晨，檢調對林姿妙、林姿妙女兒林羿伶、縣府農業處長康立和3人聲請羈押禁見，林姿妙二兒子林佑澤以200萬元交保。
編輯中心/綜合報導
2022-02-23 06:33:27
據了解，宜蘭地檢署指揮廉政署偵辦弊案，宜蘭縣政府疑涉2019年土地免徵增值稅案、2020年羅東土地都市計畫變更案等，上個月13日，檢調共搜索30餘處，約談30人到案說明，其中縣長林姿妙等10人被列為被告，建設處代理處長吳朝琴、農業處農務科長吳東原，因涉嫌貪污遭聲押。
本月22日，檢調二度搜索宜蘭縣長官邸，約談宜蘭縣長林姿妙及其子女，以及農業、交通與財稅局處長等一級主管等人，23日清晨，林姿妙、農業處長康立和、林姿妙女兒林羿伶，遭檢方聲押禁見，建設處都市計畫科長龍非池、財稅局長盧天龍以15萬元交保；前立委楊吉雄及胞弟楊耀火則以150萬元交保；林姿妙二兒子林佑澤以200萬元交保；前縣議員劉石純、前宜蘭縣商業會理事長陳正勳則已請回。（編輯：林盈君）