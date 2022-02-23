板橋驚爆情殺命案！男失控悶死女友 滿身血手握刀躺床
22日晚間9時許，新北市板橋區驚傳情殺命案，35歲的張姓男子，近日與28歲的黃姓女友因細故分手，但2人之間仍藕斷絲連，當晚，2人疑似相約金門街租屋處談判，不料雙方發生激烈爭吵，張男疑似失控先悶死黃女，之後又持刀自殘。
編輯中心/綜合報導
2022-02-23 07:20:27
據了解，張男疑犯案後，因聯繫友人請託照顧母親，友人驚覺不對勁報警處理，警消破門進屋後，才赫見2人躺在臥室床上，黃女已無生命跡象，送醫宣告不治；張男則手持刀、胸口有2處刀傷，床單沾滿血跡，所幸送醫治療後已無大礙。目前詳細案情，還有待警方進一步釐清。（編輯：林盈君）
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