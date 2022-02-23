航運股帶頭衝！台股早盤重返萬八大關、一度漲82點

俄羅斯與烏克蘭緊張情勢加劇，美股4大指數全收黑，道瓊工業指數更重挫482點，不過，台股今（23）日以17954.75點、下跌14.54點開出後，在航運股的貨櫃三雄領攻下，台股震盪翻紅，一度來到18052.02點，上漲82.73點，目前漲幅收斂至40餘點。
記者顏真真/台北報導
2022-02-23 09:45:27
俄羅斯侵犯烏克蘭，美國總統拜登宣布對俄國第一波制裁，美股賣壓沉重，3大指數跌幅都超過1%，其中道瓊工業指數盤中一度跌近715點，終場重挫482.57點，跌幅1.42%，收在33596.61點；標普500指數下挫44.11點，跌1.01%，收在4304.76點；以科技股為主的那斯達克指數下跌166.55點，跌幅1.23%，收在13381.52點；費城半導體指數下挫28.23點，跌0.83%，收3356.07點。
而台股在昨日收盤重挫252點之後，今日早盤以17954.75點、下跌14.54點開出後，震盪翻紅，並重回萬八之上，盤中一度觸及18052.02點，上漲82.73點，航運股更是帶頭衝，盤中漲逾3%，玻璃陶瓷及鋼鐵股盤中也有1%以上漲幅，倒是半導體、金融及水泥股表現較為疲弱，而目前台股漲幅收斂至40餘點。
就個股表現來看，蘋概3王中台積電今日早盤以624元開出，下跌3元，一度下探623元，目前仍跌0.3%左右，在625元震盪，而大立光以2100元開出，上漲15元，目前仍漲0.48%左右，鴻海以104.5元平盤開出後走揚，但目前拉回平盤之上震盪，而航運股的貨櫃三雄萬海漲逾5%，長榮及陽明也都有3%以上漲幅，而華航也漲近2%。