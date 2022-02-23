蒲亭再出招！俄羅斯不畏制裁 宣布與烏東2共和國建交
俄羅斯總統蒲亭21日承認烏克蘭東部2個由分離主義者控制的地區獨立，並且派駐維和部隊進駐，引起國際一片譁然，英國、美國以及歐洲各國也紛紛祭出制裁。但就在國際反對聲浪之下，俄羅斯外交部表示將與這2個共和國，即頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）與盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic）建立外交關係。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2022-02-23 09:57:34
根據《塔斯新聞社》報導，俄羅斯外交部22日表示，「根據俄羅斯總統蒲亭的2022年2月22日頒布的法令，俄羅斯與頓內茨克共和國以及盧甘斯克共和國建立大使館級別的外交關係，協議於今日正式生效。」
俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）也已經向烏東2國發佈賀電，並表示「俄羅斯準備全面發展與頓涅茨克共和國以及盧甘斯克共和國的合作，包括兩國之間的外交部合作，加強和平、地區穩定安全，維護兩國公民利益。」
總統蒲亭21日晚間發表談話並簽署命令，承認烏克蘭東部2個分離主義地區為獨立國家，即頓內茨克人民共和國與盧甘斯克人民共和國，並接著下令派遣維和部隊進入當地。