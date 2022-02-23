何時可以出國旅遊？陳時中說話了

衛福部長陳時中接受「蔡英文&DPP」的Podcast頻道「耳朵出遊不出油」節目專訪，說明防疫超過800天以來所建立的「台灣模式」，是防疫的韌性和疫情的透明化。陳時中也親曝防疫的下一步，會準備逐步開放商務旅客，至於開放一般出國旅遊則需要多方評估考量。
記者黃宣尹／台北報導
2022-02-23 10:15:37
陳時中表示，「台灣模式」引發許多國家的興趣，參與多場跨國視訊會議，皆被詢問防疫因應措施。他詳細說明台灣模式的兩大重點，一是防疫的韌性，即防疫不是只有強度，也要過正常的生活，二是疫情透明化、降低社會恐慌，每天召開記者會直接回應民眾疑慮，並同時做公共衛教宣導，陳時中也感謝全民的配合，才能使台灣的防疫成效呈現最佳效益，並得到國際肯定。
近來在社群上「與病毒共存」的討論，陳時中認為，在其他國家疫情嚴重的狀況下，勢必要往共存的方向思考，然而台灣疫情目前仍是有效控制的狀況，政府的措施則在於維持日常生活的前提，去做謹慎的管理與掌握。
至於何時可以出國？陳時中部長說，政府有責任確保民眾健康，將會逐步開放商務旅客，持續掌握國際情勢與國內疫調，而出國旅遊則仍需要多方的評估考量，目前會先做前期準備工作，包含旅遊相關的人力建置、教育訓練等。