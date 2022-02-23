移工直聘服務逾35萬雇主、移工 滿意度達99.6%
《四方報》報導，勞動部為提供多元聘僱移工管道，2007年12月31日成立「直接聘僱聯合服務中心」，採單一服務窗口，協助雇主自行申請聘僱移工，並提供雇主多元服務功能，有效節省雇主聘僱移工申辦費用及移工來臺工作經濟負擔。開辦迄今已服務約17萬4,000名雇主及17萬9,000名移工。
記者李芷涵/綜合報導
2022-02-23 10:18:42
勞動部統計，直聘中心自開辦迄今已服務約17萬4,000名雇主及17萬9,000名移工，為雇主及移工節省費用高達78億元；其中2021全年度服務雇主6,271名及移工4,810名，其中有9成以上為家事看護工續聘，受理申請案件數約12,400件，主要包括申請招募許可約5,900件、聘僱(接續)許可約4,000件以及代轉勞動契約驗證約1,900件。
另，受理現場諮詢及電話諮詢近5萬4,000人次，通知雇主約17,000名移工在臺期間應辦事項，共發送提醒簡訊通知近12萬則及電話通知近10萬通。依直聘中心自辦之服務品質意見調查結果，雇主對於直聘服務的整體滿意度達99.6%，代表雇主對於政府推動移工直接聘僱業務政策及使用滿意度給予正面肯定評價，對於一案到底服務滿意度更達99.8%。
有需要的雇主可透過直接聘僱聯合服務中心辦理聘僱移工服務，共創勞資雙贏，如需進一步諮詢可電洽直接聘僱聯合服務中心（電話：02-6613-0811，除了中文，亦有提供英語、越南語、泰語、印尼語），或至直接聘僱聯合服務中心專屬網站查詢。