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與美前國防部長對話　吳釗燮：台灣不做衝突挑釁者

▲外交部長吳釗燮（右）接受「馬侃研究所」傑出研究員、前美國防部長艾斯培（Mark Esper，左）視訊專訪。(圖／外交部提供)
▲外交部長吳釗燮（右）接受「馬侃研究所」傑出研究員、前美國防部長艾斯培（Mark Esper，左）視訊專訪。(圖／外交部提供)

記者呂炯昌／台北報導

2022-02-23 10:45:59｜2022-02-23 10:47:05

俄羅斯承認烏克蘭東部兩個分離共和國是獨立實體，接著派遣俄軍以「維和人員」身分進入這兩區，等於是派兵介入烏克蘭事務。國際社會也跟著關注台海是否會爆發衝突，外交部長吳釗燮今（23）日與前美國國防部長艾斯培對話。吳釗燮表示，台灣是愛好和平的國家，不想成為兩岸衝突挑釁者，但中國的意圖十分明確，台灣會做好準備，防範共軍犯台。

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吳釗燮指出，台灣位處威權主義威脅的最前線，幾乎每日面對中國以軍機擾台等各種「灰色地帶」手段壓迫，我國政府與人民深刻瞭解保衛國土與民主制度的自身責任，對全球民主陣營的意義重大，台灣會持續發展不對稱戰力，並提升自我防衛能力。 台灣身為美國可靠的夥伴及世界的良善力量，也將持續加深與美國的緊密夥伴關係，並對維護民主自由做出貢獻。

吳釗燮進一步表示，美國及許多國家的「一中政策」，與中國所謂「一中原則」的內涵不同，許多理念相近國家也瞭解民主台灣與威權中國互不隸屬的事實，並在此基礎上與台灣進行交流與合作。但中國刻意錯誤引用1971年聯合國大會第2758號決議，將台灣排除在世界衛生組織（WHO）等聯合國體系之外，已成為我國參與國際組織的最大阻礙。美國政府官員近日公開表達不認同中國誤用聯大第2758號決議，我方期盼美國及理念相近國家繼續協助台灣擴大國際參與，並做出貢獻。 

對於台灣爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），吳釗燮強調，我國積極推動參與區域經濟整合，符合CPTPP的高標準，期盼CPTPP成員國正面考慮我方入會案。另台美若洽簽「自由貿易協定」（FTA），將有助於增加美國國內就業機會，拓展美國在印太地區經貿戰略佈局，值得台美雙方推動。

外交部指出，美國智庫「馬侃研究所」是由已故聯邦參議員馬侃（John McCain）創辦，透過舉辦高層對話或論壇，強化民主聯盟的連結及捍衛自由人權。

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