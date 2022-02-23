俄烏危機影響　星展：過去重大軍事衝突全球股市仍漲38%

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星展分析烏克蘭危機對經濟負面影響擴散的風險偏低，油價飆升才是關鍵風險因素。隨著烏克蘭的緊張局勢繼續升級，市場關注這場危機在未來幾個月將如何影響全球經濟和金融市場。由於俄羅斯僅佔全球GDP的1.8%（美國為24.7%，中國大陸為17.4%），因此烏克蘭情勢導致經濟危機擴散的風險偏低。同樣的，全球貿易量部份，俄羅斯僅佔全球出口的1.7%（中國大陸為12.1%，美國為9.5%）和全球進口的1.4%（美國為12.8%，中國大陸為10.8%）。
另一方面，烏克蘭危機帶來的更大威脅將是能源價格飆升。星展提到，事實上，薪資上漲和供應鏈中斷帶來的通膨衝擊已推升今年以來公債殖利率上揚，而美國聯準會鷹派緊縮貨幣政策立場也令投資人感到不安。能源價格進一步飆升只會加劇此情況。
至於烏克蘭危機對金融市場影響，雖然投資者普遍認為，軍事衝突將對金融市場造成顯著衝擊，但星展指出，以歷史經驗評估軍事衝突和金融市場表現，從1990年以來的重大軍事衝突的經驗來看，數據顯示並非如此，全球股市在軍事衝突期間平均上漲了38%，尤其在阿富汗和伊拉克戰爭期間，全球股市平均漲幅最大。隨著市場不確定因素上升，同期間黃金價格平均上漲138%，原油價格平均上漲89%。
星展認為，若俄羅斯入侵烏克蘭，對金融市場會有3個潛在影響，包括油價將因供給緊張而上揚、黃金是有效的地緣政治風險的避險工具及投資等級信貸（IG）和公債為避風港。
星展表示，在俄羅斯入侵烏克蘭的情況下，由於供應緊張，油價將走高。歐洲主要地區依賴俄羅斯的液化天然氣（LNG）管道的比率高達40%，對俄羅斯的制裁將導致供應中斷並使當地政治騷動。從俄羅斯輸往歐洲北溪2號管道的建設也將停止，這對供應面更增加了壓力，特別是全球經濟正在從歷經兩年的肺炎疫情中逐漸復甦。
今年冬天LNG供應已經相當緊俏，更進一步對LNG供應或進口量的影響將導致更高的LNG價格，對油價也有間接影響。星展集團預期，過去幾年受到肺炎疫情的影響，能源企業的投資不足，而當後疫情時代需求復甦時，供給不足導致供需失衡，2022年和2023年平均布蘭特原油價格分別為每桶80和87美元，高於2021年的71美元。
此外，俄羅斯入侵烏克蘭可望帶動金價突破星展集團每盎司2000美元的目標。星展提到投機者正在建立地緣政治風險的避險部位，因為黃金長期以來一直被認為是市場波動時的避險資產。2014年俄羅斯與烏克蘭危機期間，黃金1個月內上漲了100美元，這一次由於美元相對強勢（避險因素）和歐元較弱將限制金價的上揚幅度。
貴金屬對那些面臨美國制裁威脅的國家是個有效的地緣政治避險工具。2014年以來，俄羅斯的外匯儲備中，黃金部位已超過美國公債，這也顯示貴金屬作為外匯儲備貨幣多樣化工具的興起。
不僅如此，投資等級信貸（IG）和公債為避風港。星展銀行認為在市場存在不確定性的期間，IG可作為一種不可預測性的緩衝。當風險事件佔據了新聞頭條時，無風險的公債將受惠於資金流入安全性資產，而IG也可望獲得支撐。