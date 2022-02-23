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直播／今第24期疫苗預約、本土疫況　陳時中14:00說明

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心）
▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-02-23 14:00:00

中央流行疫情指揮中心表示，因應國內本土疫情，提供民眾於各地方政府衛生局，安排/／指定之合約醫療院所預約接種，或至隨到隨打接種站進行接種。

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1922疫苗平台第24期從今天上午10點開始，依照年齡分三時段進行預約，本期提供疫苗總共165萬劑，其中莫德納有120萬、BNT36萬、高端7.2萬、AZ1.6萬，另外關於本土疫情狀況，將由指揮官陳時中，於23日下午14:00記者會說明。

▲第24期疫苗預約接種2/23上午10時起開放預約。（圖／翻攝疾管署直播）
▲第24期疫苗預約接種2/23上午10時起開放預約。（圖／翻攝疾管署直播）
第24期提供「已完整接種兩劑COVID-19疫苗滿12週且滿18歲以上」民眾，預約接種疫苗追加劑：

一、施打時程：自2022年2月28日至3月6日。

二、符合資格對象：2021年12月12日前已完整接種兩劑疫苗且間隔滿12週之18歲以上民眾[即2004/3/6(含)前出生]預約接種疫苗追加劑。

三、預約分流時程：
(一)55歲以上：2月23日上午10時至2月25日中午12時。
(二)38歲-54歲：2月23日中午12時至2月25日中午12時。
(三)18歲-37歲：2月23日下午2時至2月25日中午12時。

指揮中心說明，民眾可於2月22日下午2時起於預約平臺進行預約資格查詢，不再另外發送預約提醒簡訊，符合資格民眾請記得於預約時間進行預約，預約當日如遇啟動流量管制，亦請配合依序排隊耐心等候預約。 （編輯：林盈君）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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