俄烏局勢緊張！國際油價飆7年高點 黃金一度創8個月新高
俄羅斯總統蒲亭簽署法令承認烏克蘭東部頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）與盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic）獨立，風雨欲來之勢帶動國際油價和金價上漲，國際原油價格來到近7年半來高點，黃金則一度逼近每盎司1910美元，創近8個月以來的最新高。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-02-23 10:54:42｜2022-02-23 11:01:05
隨著俄烏間的緊張局勢刺激避險需求，國際油價昨（22）日上漲到近7年半來高點，西德州中級原油（WTI）3月交割價上漲1.28美元，逼近每桶94美元，布蘭特原油交割價上漲1.45美元，接近96美元，創2014年9月來最高收盤價，漲幅也都在3%以上。
黃金價格則是漲跌不定，但本月以來一路出現走高趨勢，避險情緒大幅超越升息對貴金屬的利空影響，瑞銀分析師Joni Teves在報告指出，金價還有走強可能性。周一黃金現貨上漲0.4%，報每盎司1906.1美元，已經創下去年6月初以來新高，下一個焦點可能在1920至1950美元的區間。