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俄烏局勢緊張！國際油價飆7年高點　黃金一度創8個月新高

▲俄烏情勢反覆，國際原油、黃金價格飆漲。（圖／記者顏真攝）
▲俄烏情勢反覆，國際原油、黃金價格飆漲。（圖／記者顏真攝）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-02-23 10:54:42｜2022-02-23 11:01:05

俄羅斯總統蒲亭簽署法令承認烏克蘭東部頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）與盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic）獨立，風雨欲來之勢帶動國際油價和金價上漲，國際原油價格來到近7年半來高點，黃金則一度逼近每盎司1910美元，創近8個月以來的最新高。

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隨著俄烏間的緊張局勢刺激避險需求，國際油價昨（22）日上漲到近7年半來高點，西德州中級原油（WTI）3月交割價上漲1.28美元，逼近每桶94美元，布蘭特原油交割價上漲1.45美元，接近96美元，創2014年9月來最高收盤價，漲幅也都在3%以上。

▲國際油價、原油、戰備儲油（圖／美聯社／達志影像）
▲國際油價受烏東情勢影響出現漲幅。（圖／美聯社／達志影像）
黃金價格則是漲跌不定，但本月以來一路出現走高趨勢，避險情緒大幅超越升息對貴金屬的利空影響，瑞銀分析師Joni Teves在報告指出，金價還有走強可能性。周一黃金現貨上漲0.4%，報每盎司1906.1美元，已經創下去年6月初以來新高，下一個焦點可能在1920至1950美元的區間。
 

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