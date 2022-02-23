俄國出兵烏東 張其祿：慎防中「蟒蛇式」擠壓我國際空間
俄羅斯承認烏克蘭東部兩個分離共和國是獨立實體，接著派遣俄軍以「維和人員」身分進入這兩區，美國也宣布新一波對俄制裁措施懲罰俄羅斯。台灣民眾黨立委張其祿警告，台灣慎防中國以相同「蟒蛇式」的方法來擠壓我國在國際政治與經濟上的空間。
記者呂炯昌／台北報導
2022-02-23 11:13:55｜2022-02-23 11:15:13
張其祿表示，俄烏危機持續升高，已傳出開火、死傷消息，而俄羅總統蒲亭日前更直接簽署協議承認烏克東部2個親俄分離的頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）共和國獨立，並已下令俄軍進入烏東進行「維和行動」。對於俄羅斯派兵進入烏克蘭的行為，歐美各國雖積極介入斡旋，其效果卻仍然有限，而局勢也如同美方軍事專家所言，「俄羅斯像蟒蛇一樣擠壓烏克蘭，破壞它的經濟等各方面，進而使烏克蘭政府崩潰」。
張其祿指出，如今的「俄烏危機」也是因為烏克蘭帶著「前蘇聯」的核武、軍事基礎等向北約組織（NATO)靠攏，使俄羅斯的「前門」失守，並直接影響到俄羅斯的國土安全，才使情勢如此劍拔駑張。國際局勢「牽一髮而動全身」，英國首相強生已明白警告「西方若不支持烏克蘭，將會對全世界造成衝擊，甚至包括台灣」。
張其祿表示，台灣應從古巴飛彈危機或俄烏危機中得到啟示，即身處於類似的情境及地緣政治中，在強國爭霸間的小國必須有更靈活彈性的外交策略，莫使自身被逼向強權戰火的前緣。其本身更要自立自強、勿過度倚賴特定強權，甚至是「單方押寶」。
張其祿呼籲，台灣在資源有限、緩衝空間缺乏時，更要慎防中國以相同「蟒蛇式」的方法來擠壓我國在國際政治與經濟上的空間，同時在內部也要避免國人間的對立及分化，才能團結一體、共同對外！