檢廉聲押縣長失敗　宜蘭地院裁定林姿妙80萬元交保

宜蘭縣長林姿妙昨二度遭檢廉上門搜索，訊後依涉犯《貪汙治罪條例》、《財產來源不明罪》，今（23）日凌晨向法院聲請羈押禁見，宜蘭地院上午9時30分開羈押庭，中午裁定以80萬元交保。
記者潘千詩／台北報導
2022-02-23 12:15:23
宜蘭地檢署指揮廉政署偵辦宜蘭縣政府2019年某羅東土地免徵增值稅貪汙弊案、疑似財產來源不明等案，於1月13日發動首波偵查作為，14日偵訊結束，林姿妙雖無保請回，但辦案人員發現，林姿妙二兒子林佑澤請回後，立即與前國民黨立委楊吉雄、楊吉雄胞弟楊耀火等，涉嫌共同藏匿相關證據。
檢廉2月22日二度傳喚、拘提包括林姿妙等20多名被告與證人，並依法搜索6個處所，全部偵訊於23日清晨5時許結束。
檢方認為，林姿妙、女兒林羿伶與縣府農業處長康立和等涉犯《貪汙治罪條例》之圖利罪，林姿妙另涉財產來源不明罪，罪嫌重大，有勾串、滅證之虞，且有羈押的必要，向法院聲請羈押禁見。不過，宜蘭地院裁定，林姿妙80萬元交保，林羿伶、康立和均遭請回。
縣府財政稅務局長盧天龍、縣府建設處都市計畫科長龍非池，涉嫌圖利，各命15萬元交保；林佑澤、楊吉雄、楊耀火涉犯湮滅刑事證據罪，各命200萬、150萬、150萬元交保，其餘人員訊畢後請回。林佑澤的哥哥林宜弘稍早已帶著現金前來保釋。
至於縣府建設處代理處長吳朝琴及縣府農業處農務科長吳東原，已於上個月檢廉發動首波偵訊時遭收押禁見。