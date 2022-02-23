101前董座違法掏空公司！更二審改判沒收3億、處8年徒刑
台北101大樓前董座、宏國集團副董事長林鴻明，日前被控利用大筆土地不實交易，掏空上市公司金尚昌，案件從2012年起訴至今，高等法院今天（23日）宣判，依證卷交易法2罪，判處林鴻明有期徒刑8年，另沒收犯罪所得3億500萬。
編輯中心/綜合報導
2022-02-23 11:28:04｜2022-02-23 12:18:16
據了解，林鴻明原為金尚昌負責人，1998年間利用淡水多筆土地向當時屬同集團的中聯信託貸款，合計金額高達18億元，但隔幾年因遲繳本息，遭中聯列為呆帳並欲轉售債權，林男得知此事為取回擔保土地，隨即出資12億，並以白天鵝公司名義購回不良債權，後再由林男所有的啟揚資產公司低價買回債權。
日前一審依證交法宣判林鴻明判刑9年6個月，併科罰金2億元，然至二審對林男隱藏啟揚公司、與金尚昌同為實質關係人的行為，判刑1年8個月；虛設啟揚公司的行為，僅依偽造文書判刑3個月，可易科罰金。
更一審時，林男遭重判十年，高院更二審今再改判，判林鴻明違反證交法2罪，分別判處有期徒刑3年及6年，合計應執行有期徒刑8年，另啟揚公司不法所得1億4133萬元一併沒收。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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