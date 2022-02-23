北京監管未停！抵制元宇宙炒作 騰訊阿里仍得看中國臉色
中國移動通信聯合會元宇宙產業委員會周一（21日）發布「元宇宙產業自律公約」，表示元宇宙業務應立足服務實體經濟，堅決抵制利用元宇宙熱門概念進行資本炒作。美媒認為，這使阿里巴巴、騰訊中國大型企業再度捲入監管風暴中心，中國科技巨擘股價應聲下跌。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-02-23 11:29:20
根據《彭博社》週二（22日）報導，北京準備針對網路相關企業再行監管重擊，包含中國最有價值的3家企業：阿里巴巴、騰訊控股和美團。彭博指出，繼一系列打壓舉動後，上週五起北京對企業的態度更為「嗜血殺戮」（bloodletting），要求美團與同行降低對受疫情影響地區餐廳的收費。
麥格理發布報告內提到，如今投資人瘋狂地分析北京當局的一舉一動，試圖猜測當局是否準備再度控制這些龐大的私營企業，上海諮詢公司「Agency China」分析師邁克·諾里斯（Michael Norris）認為，過去48小時發生的事件敲響了警鐘，意味著北京當局的監管尚未結束。
中國對網路科技業的影響反映在業內招募數量上，2020年阿里巴巴招聘員工數字，超過矽谷科技巨擘如甲骨文（谷歌母公司）、Meta（臉書母公司）、微軟、特斯拉和Netflix的總和；員工人數至2021年3月整整多了一倍，達到251462人。但在接下來的6個月招聘員工步伐明顯放緩，僅增加7000人。
此外，騰訊最新報告和微博傳出消息，都一再顯示組織內有「優化架構」的打算，不是減緩招聘速度，就是開始調整公司業務分配，調整底下員工職位或更乾脆的直接裁員。
對元宇宙展現高度興趣的阿里巴巴和騰訊，過去都在財報會議上大談元宇宙在遊戲業的潛能，甚至建立新部門以應對未來趨勢，但在中國一紙令下後，雖然官方實體和地方政府仍有資助元宇宙的計畫，但背後仍意味著想在虛擬世界獲利，科技業者仍得看北京臉色。