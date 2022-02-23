4網友發文「黑」瑞莎不起訴　高檢署令北檢續查

取得中華民國籍的烏克蘭女星「瑞莎」，在國內積極培育體操選手，去（2021）年卻遭4名匿名網友攻擊，瑞莎提告後，檢方認為可受公評，將4人不起訴，瑞莎不服聲請再議，高檢署近日將全案發回台北地檢署續行偵查。
記者潘千詩／台北報導
2022-02-23 11:33:16
瑞莎近年來積極在桃園地區培訓韻律體操選手、自籌經費帶隊出國比賽而獲得好名聲，不過，2021年4月間Dcard卻出現匿名爆料文，指「黑特真的有付出那麼多？」「新聞說她自掏腰包去國外比賽，但選手費用（除了機票華航贊助選手也有出費用），其他都是自理的」等言論，甚至有網友酸瑞莎「然後拿著募款資金打著免費練的名義，去挖角各隊教練從小辛苦訓練到大的優秀選手」，其中有人還轉載上述貼文，並登載「終於有人跳出來講話了」。
瑞莎認為內容不實提出加重誹謗告訴，檢方查出，是來自桃園龍潭地區的彭姓、欒姓、汪姓、李姓等4名選手與教練留言，但認為4人是針對可受公評之事的合理評論，未逾越言論自由範疇，去年12月依罪嫌不足不起訴。
事後，瑞莎曾發文感謝檢方，並提及此案讓她知道，發文的網友其實就是桃園龍潭地區的體操選手與教練。未料，事情尚未落幕，後來週刊接獲不明人士爆料瑞莎「假面」，結果網友一面倒支持瑞莎。瑞莎為捍衛名譽，決定告到底，今年1月間向高檢署聲請再議，高檢署認為，北檢偵查不完備，瑞莎聲請再議有理由，22日發回北檢續行偵查。