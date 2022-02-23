一兆兩千億的好菌？毒品披上「益生飲」的外衣！

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警方調查，該集團成員彼此透過網路加入微信暱稱某某當鋪之販毒集團，由另名身分不詳犯嫌負責購入及銷售毒品，林嫌等3人則負責保管、分裝與協助販賣運輸毒品；為首的林嫌本業為網路電商，透過各通路平臺販售服飾、食品及各項雜貨，為在疫情下開拓財源，於是加入販毒集團銷售毒品，其集團販售的毒品沖泡品印有「益生飲」字樣，還掛上「一兆兩千億的好菌」標語，其外包裝唯妙唯肖，與市售營養商品如出一轍，單看外表根本無從識別，在警方檢測下才發現竟是第三、四級新興毒品。
警方共計查扣第三級毒品愷他命12小包(毛重約50公克)、毒品咖啡包240包(毛重約1,218公克)、液態毒果汁瓶8罐（毛重56公克）、及工作手機4具、毒品分裝袋、K盤等贓證物；全案經臺灣臺中地方檢察署檢察官偵結後，於111年1月以可處3年以上、10年以下有期徒刑的「組織犯罪防制條例」及7年以上有期徒刑的「毒品危害防制條例」罪嫌起訴。
臺中市刑大表示，近年毒販動起歪腦筋不斷將新興毒品包裝推陳出新，民眾從外觀根本無法辨別是毒品，容易造成誤食以致染上惡習，警方除呼籲民眾勇於拒絕毒品，亦嚴正宣示將持續針對毒品案件刨根溯源，防制新興毒品氾濫危害民眾健康。
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