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一兆兩千億的好菌？毒品披上「益生飲」的外衣！

▲一兆兩千億的好菌？毒品披上「益生飲」的外衣！（圖/記者鄧力軍翻攝）
▲一兆兩千億的好菌？毒品披上「益生飲」的外衣！（圖/記者鄧力軍翻攝）

記者鄧力軍/台中報導

2022-02-23 14:08:33

臺中市政府警察局刑事警察大隊偵四隊於去(110)年7月間破獲販毒集團案，經報請臺灣臺中地檢署湯股檢察官指揮偵辦，向上溯源追查，查獲林姓男子等3人涉嫌販賣毒品咖啡包及第三級毒品愷他命。該集團將毒品披上「益生飲」的包裝，還印上「一兆兩千億的好菌」字樣來躲避查緝，但還是被警方檢測出是毒品。

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警方調查，該集團成員彼此透過網路加入微信暱稱某某當鋪之販毒集團，由另名身分不詳犯嫌負責購入及銷售毒品，林嫌等3人則負責保管、分裝與協助販賣運輸毒品；為首的林嫌本業為網路電商，透過各通路平臺販售服飾、食品及各項雜貨，為在疫情下開拓財源，於是加入販毒集團銷售毒品，其集團販售的毒品沖泡品印有「益生飲」字樣，還掛上「一兆兩千億的好菌」標語，其外包裝唯妙唯肖，與市售營養商品如出一轍，單看外表根本無從識別，在警方檢測下才發現竟是第三、四級新興毒品。


警方共計查扣第三級毒品愷他命12小包(毛重約50公克)、毒品咖啡包240包(毛重約1,218公克)、液態毒果汁瓶8罐（毛重56公克）、及工作手機4具、毒品分裝袋、K盤等贓證物；全案經臺灣臺中地方檢察署檢察官偵結後，於111年1月以可處3年以上、10年以下有期徒刑的「組織犯罪防制條例」及7年以上有期徒刑的「毒品危害防制條例」罪嫌起訴。


臺中市刑大表示，近年毒販動起歪腦筋不斷將新興毒品包裝推陳出新，民眾從外觀根本無法辨別是毒品，容易造成誤食以致染上惡習，警方除呼籲民眾勇於拒絕毒品，亦嚴正宣示將持續針對毒品案件刨根溯源，防制新興毒品氾濫危害民眾健康。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 
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