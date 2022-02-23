林姿妙與女兒遭聲押 邱顯智：若有貪贓枉法應徹底調查
檢、廉昨（22）日再度前往宜蘭縣長林姿妙的官邸搜索，並將林姿妙、二兒子林佑澤與女兒林羿伶，及宜蘭縣政府農業處長康立和、交通處長黃志良與財政稅務局長盧天龍帶回偵訊，引發政壇的議論；目前林姿妙與女兒林羿伶、農業處長康立和遭檢方聲押，院方正開羈押庭。
記者陳志仁／新北報導
2022-02-23 11:48:23
時代力量新北黨部今（23）日舉行「新北市第4選區（三重、蘆洲）」市議員提名的記者會，包括黨主席陳淑華、立委邱顯智與王婉諭都出席；針對林姿妙遭遭檢方聲押禁見，時代力量立院黨團總召邱顯智認為，從事公職本應為人民謀福利，若有貪贓枉法的情形，或違反貪污治罪條例的狀況，就應徹底的調查。
臺灣宜蘭地方檢察署表示，本次除對宜蘭縣政府108年某羅東土地免徵增值稅貪污等弊案、若干疑似財產來源不明等案續行追查，辦案人員發現1月14日偵訊結束後，被告林姿妙之子林佑澤甫離去地檢署，即與被告楊吉雄等人涉嫌共同藏匿本案證據，因此併就此部分進行調查。
檢方指出，經檢察官訊問後，認被告林姿妙、林羿伶及農業處長康立和等人涉犯貪污治罪條例的圖利罪，另被告林姿妙另涉財產來源不明罪，均罪嫌重大，有事實足認其有勾串、滅證之虞，且有羈押之必要，爰向法院聲請羈押禁見。
此外，財稅局長盧天龍、建設處都市計畫科長龍非池亦涉圖利罪嫌，各命具保15萬元；被告林佑澤、前立委楊吉雄及胞弟楊耀火涉犯刑法第165條的湮滅刑事證據罪，分別具保200萬元與150萬元，其餘人訊畢後均請回。