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台中3年7件虐嬰案遭輕罰　時力批媽媽市長失格

▲時力指過往虐嬰事件，台中市幾乎全部「一口價」罰6萬元寬待施虐者。（圖／時代力量台中市黨部提供，2022.02.23）
▲時力指過往虐嬰事件，台中市幾乎全部「一口價」罰6萬元寬待施虐者。（圖／時代力量台中市黨部提供，2022.02.23）

記者顏幸如/台中報導

2022-02-23 11:58:11｜2022-02-23 11:59:07

揭發集體虐嬰案的時代力量台中黨部，不滿市府未依法查扣華興托嬰中心30天監視器畫面，且過去3年來台中市發生7起托育人員虐嬰事件，幾乎皆以最低罰則輕縱業者，今批評盧秀燕罔為媽媽市長，失格保護不了孩童。

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市府社會局則回應，市長已指示重新檢討裁罰基準、增加更具體明確的評估判斷指標，並加重罰則以符合社會期待。盧秀燕上午出席幼兒園動土典禮，被媒體問及此事，只簡短回「現在正在處理中，再跟大家報告」。

時力台中黨部和立委王婉諭上週揭發台中市華興托育中心集體虐嬰案，社會局21日公佈調查結果，從1人1嬰的單一施虐案件增為施暴者3人、受害嬰孩5名。時力不滿社會局處置，台中黨部幹部吳佩芸、鄭勁節、傅智恒等人再度開記者會，指責盧秀燕上任3年多來，不斷輕縱虐嬰事件。

▲時力批評台中市政府處置虐嬰案流於形式、令家長心碎。（圖／記者顏幸如攝，2022.02.23）
▲時力批評台中市政府處置虐嬰案流於形式、令家長心碎。（圖／記者顏幸如攝，2022.02.23）
吳佩芸說，依照規定，華興托嬰中心須提供30天監視器畫面供社會局檢視，卻只提供10天，且部份影像佚失，令人懷疑更多不堪畫面已遭銷毀，社會局不僅照單全收，事後也沒深入追查或裁罰業者。

時力發現，從盧秀燕上任迄今，台中市至少發生7起托嬰中心與托育人員虐嬰事件，幾乎每件都罰最低金額6萬元，有些案件甚至查無裁罰紀錄。這些公告在官網的虐嬰事件，3家已改名繼續營業、2家只公佈事件卻無業者資料。

▲時力列出盧秀燕任內虐嬰事件的處置情形，批判市府輕縱違法業者。（圖／時代力量台中市黨部提供，2022.02.23）
▲時力列出盧秀燕任內虐嬰事件的處置情形，批判市府輕縱違法業者。（圖／時代力量台中市黨部提供，2022.02.23）
鄭勁節說，社會局沒明訂裁罰基準，嚴重虐待案件輕輕放過，例如托育員對嬰兒「掌嘴、巴頭、腳踢、擺盪、做天女散花動作」造成嬰兒多處瘀傷，事後竟以最低標6萬元輕罰，社會局如此寬待施虐者，讓心碎家長情何以堪？他指輕縱違法業者早成為台中市社會局的慣習，失格的媽媽市長令台中市年輕爸媽恐慌。

對於社會局處理集體虐嬰案有如剝洋蔥，剝到哪就通知到哪，傅智恒不認同社會局長彭懷真逐一拜訪受害家長的作法，他呼籲只要托嬰中心發生不當對待事件，就該主動通知該班所有家長、集體說明，否則就是變相包庇違法業者。

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