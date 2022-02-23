台中3年7件虐嬰案遭輕罰　時力批媽媽市長失格

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時力台中黨部和立委王婉諭上週揭發台中市華興托育中心集體虐嬰案，社會局21日公佈調查結果，從1人1嬰的單一施虐案件增為施暴者3人、受害嬰孩5名。時力不滿社會局處置，台中黨部幹部吳佩芸、鄭勁節、傅智恒等人再度開記者會，指責盧秀燕上任3年多來，不斷輕縱虐嬰事件。
吳佩芸說，依照規定，華興托嬰中心須提供30天監視器畫面供社會局檢視，卻只提供10天，且部份影像佚失，令人懷疑更多不堪畫面已遭銷毀，社會局不僅照單全收，事後也沒深入追查或裁罰業者。
時力發現，從盧秀燕上任迄今，台中市至少發生7起托嬰中心與托育人員虐嬰事件，幾乎每件都罰最低金額6萬元，有些案件甚至查無裁罰紀錄。這些公告在官網的虐嬰事件，3家已改名繼續營業、2家只公佈事件卻無業者資料。
鄭勁節說，社會局沒明訂裁罰基準，嚴重虐待案件輕輕放過，例如托育員對嬰兒「掌嘴、巴頭、腳踢、擺盪、做天女散花動作」造成嬰兒多處瘀傷，事後竟以最低標6萬元輕罰，社會局如此寬待施虐者，讓心碎家長情何以堪？他指輕縱違法業者早成為台中市社會局的慣習，失格的媽媽市長令台中市年輕爸媽恐慌。
對於社會局處理集體虐嬰案有如剝洋蔥，剝到哪就通知到哪，傅智恒不認同社會局長彭懷真逐一拜訪受害家長的作法，他呼籲只要托嬰中心發生不當對待事件，就該主動通知該班所有家長、集體說明，否則就是變相包庇違法業者。