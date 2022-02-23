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iPhone新功能搶先看！iOS 15.4實用5大亮點　最棒還是它

▲iOS 15.4 最大亮點為支援口罩Face ID 解鎖，實際體驗解鎖相當順暢。(圖/記者周淑萍攝)
▲iOS 15.4 最大亮點為支援口罩Face ID 解鎖，實際體驗解鎖相當順暢。(圖/記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

2022-02-23 12:00:53

iPhone最新作業系統 iOS 15，目前釋出了iOS 15.4 Public Beta 版本，此版本會引發矚目，亮點功能就是「口罩Face ID解鎖」，但不止如此，《NOWnews今日新聞》記者實際使用iPhone  13 Pro更新後，整理iOS 15.4實用5亮點，最厲害的還是口罩Face ID解鎖，即便戴口罩及安全帽的狀況下都能解，讓大家方便非常多。但提醒民眾非正式版本狀況多，網路上網友分享更新測試版的後出現耗電異常、部分App閃退等，不急的話，不如等到正式版會更安心。

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亮點1：口罩Face ID解鎖

為了防疫外出必須戴口罩，但戴口罩無法使用Face ID解鎖，必須要拉下口罩或是改為最傳統的密碼解鎖，相當不便！但之後只要更新到iOS 15.4 就能支援「口罩Face ID解鎖」，讓用戶戴口罩也可以順利使用Face ID解鎖，針對此功能記者之前也實際測試過，解鎖速度相當靈敏，甚至戴著安全帽都能秒解鎖，但面罩必須掀開才行，且在暗處也相當順利，的確是相當方便，但目前僅限iPhone 13、12系列手機有支援此功能。

亮點2：設捷徑關閉通知

在iPhone上設捷徑，不少人會建立簡訊實聯制或是設定LINE訊息預發，但執行時系統會跳出通知，更新後可以將「執行時通知」關閉， 就能減少通知功能的干擾。

▲ iOS 15.4 設捷徑後可以關閉「執行時通知」。(圖／螢幕截圖)
▲ iOS 15.4 設捷徑後可以關閉「執行時通知」。(圖／螢幕截圖)
亮點3：112種全新Emoji表情符號

iOS 新版本中加入不少Emoji 表情符號，在 iOS 15.4 支援 Emoj 14，新增37個表情符號和75種膚色，包含手指愛心、咬唇、懷孕人士等全新的表情符號，數量高達112種。

▲iOS 新版本中加入不少Emoji 表情符號，像是手指愛心、咬唇、透明、融化等有趣的符號。(圖／螢幕截圖)
▲iOS 新版本中加入不少Emoji 表情符號，像是手指愛心、咬唇、透明、融化等有趣的符號。(圖／螢幕截圖)
亮點4：第三方App支援120Hz高刷新率

iPhone 13 Pro援「ProMotion」螢幕刷新功能，可調整螢幕更新率，增加使用流暢度，這次iOS更新版本中，將開放第三方APP支援120Hz螢幕刷新率，替iPhone增加視覺體驗效果，不再侷限於單一APP。

亮點5：使用4G、5G也能更新作業系統

外宿的小資族不一定會在家裡架設Wi-Fi網路，而之前iOS 版本的更新都需要使用Wi-Fi，有所限制，即將推出的iOS版本，將移除此限制，未來透過4G或5G網路，都可以下載iOS系統更新。

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