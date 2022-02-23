NBA／勇士本季戰績前2功臣 Looney預計今夏續約
金州勇士本季戰績穩區西區前2，美國媒體點出，他們最被低估的數據就是擁有健康的Kevon Looney(魯尼)，而今(23)日傳出好消息，今夏將變成自由球員的他，將和勇士簽下均薪600萬美元的多年續約合同。
記者鍾東穎/綜合報導
2022-02-23 12:17:57
勇士榜眼中鋒James Wiseman本季因傷一場未打，防守悍將Draymond Green近期也受傷，不過勇士仍沒有在交易大限前補強中鋒，《The Athletic》勇士隨隊記者Anthony Slater認為，健康的Looney是關鍵。
剛過26歲生日的Looney生涯一直受到各種傷勢影響，導致生涯前6季場均出賽都未達20分鐘，不過本季至今59場比賽，他場場先發，場均上場時間21.4分鐘、得分6.3分和7.6籃板都寫下新高。
連勇士一哥Stephen Curry(柯瑞)都認證，他的存在帶給勇士很大的助益，好消息是，《舊金山紀事報》記者Connor Letourneau指出，「預計Looney今夏將在自由市場先下一份多年合約，每年價值約600萬美元，勇士也嘗試在今夏和Jordan Poole續約多年。」