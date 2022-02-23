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終結蛋荒有望！陳吉仲曝「最快時間點」

▲今 （23）日農委會主委陳吉仲受訪時認為，根據目前產蛋情況與未來天氣將好轉，3月上旬雞蛋不足問題就可有效改善。（圖／NOWnews資料照）
▲今 （23）日農委會主委陳吉仲受訪時認為，根據目前產蛋情況與未來天氣將好轉，3月上旬雞蛋不足問題就可有效改善。（圖／NOWnews資料照）

記者許若茵／台北報導

2022-02-23 12:05:30

近期缺蛋之亂未歇，農委會除祭出獎補貼措施，鼓勵蛋農投入生產，也緊急從國外專案進口雞蛋滿足需求。今 （23）日農委會主委陳吉仲受訪時認為，根據目前產蛋情況與未來天氣將好轉，3月上旬雞蛋不足問題就可有效改善。

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從過年前到現在，台灣持續鬧蛋荒，農委會除獎勵蛋農雞蛋生產每台斤3元、補助蛋雞場每雞25元的代養費等措施，並緊急向美國、日本、澳洲進口約10貨櫃雞蛋，以補足國內市場供需及平穩蛋價。

陳吉仲今說明，在去年11月產蛋量稍微不足時，農委會就已經啟動市場調節，到了今年1月中下旬時，因溫差變大、禽流感等因素，於是規畫專案，緊急進口雞蛋，至3月底前，將從日本進口300萬顆、澳洲200萬顆、美國空運幾10萬顆雞蛋，總數約為500多萬顆雞蛋進口。

針對民眾擔心日本進口雞蛋不符禽流感與輻射規範，陳吉仲解釋，台灣僅從日本進口三重縣單一畜牧場雞蛋，離禽流感地區至少超過150公里以上，日本會經過相關防檢疫規範，依照我國食藥署的規範，生鮮雞蛋可進口的僅有日、澳、美三國，衛福部食藥署跟農委會也都會配合，確保進口蛋無疫病與保證食安方式做調節，且進口雞蛋不會流通至市場，將全數用於食品加工。

現傳出部分通路業者哄抬蛋價，陳吉仲指出，雞蛋產地價格市場機制為每台斤36.5元，加上農委會獎勵蛋農每台斤3元，「我想農民正在積極努力的生產雞蛋供應全國消費者」，但若有少數業者趁機哄抬，行政院消保會或公平會將會進行調查，農委會也會提供資料給相關單位。

陳吉仲提到，蛋商、蛋農與通路業者等人過去數月以來，多次到農委會開會，大家都有共識此時要將雞蛋調度提供給全國消費者，農委會有提供獎補貼措施，讓蛋農可盡速恢復雞蛋生產，在運輸通路中，也會建立冷鏈體系，讓雞蛋保存期限可多增加1個月，未來產銷不足情況就能大幅度減少，蛋商也能申請相關補助。

陳吉仲認為，根據目前產蛋情況，及預判明起中南部天氣將開始好轉，3月上旬雞蛋不足問題就可有效改善，下午將召開記者會完整說明雞蛋調節措施與產業升級輔導工作。

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