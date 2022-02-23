黃曉明、Angelababy偷電動自行車？男子控警不受理報案
高雄市一名年約60歲的王姓男子，日前下午一點至高雄左營分局新莊派出所報案，稱他的電動自行車遭中國藝人黃曉明及Angelababy竊取，並稱Angelababy中文姓名就是「劉嘉玲」，還說他跟Angelababy兩人曾約好要去三民區吃飯，王男見警方聯繫黃曉明及Angelababy兩人到案，遂以手機掃描「未完成報案QR-CODE」發送簡訊至110勤務指揮中心，投訴新莊所員警不受理報案後隨即離去。
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-02-23 12:06:58
經員警詢問了解後，發現報案人開始不知所云，所述內容與現實狀況不符，王男見員警當下不願通知黃曉明及Angelababy兩人到案，遂以手機掃描「未完成報案QR-CODE」，投訴員警不受理報案，全案經左營分局督察組介入查處，認為投訴人王男報案內容顯與現實狀況不符，員警處置無疏失。
警方表示，「未完成報案QR-CODE」為警方去年11月設立的受理民眾報案流程精進管制措施，良意係為即時為民眾解決報案問題，意即民眾未完成報案程序時，即可掃描值班臺前QR-Code，發送簡訊向警局勤務指揮中心反映，警局勤務指揮中心當下會通知該所所長或副所長，由幹部及時介入了解及協助報案人；事後不論是幹部已協助民眾完成報案、民眾有誤掃或如同本案被檢舉的情事，經查明後亦不追究責任。