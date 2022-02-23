網友遇船難受困海中央？越籍新移民急匯款買船票！

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中壢警方指出，這個月18日上午11時30分左右，中壢分局龍興派出所接獲中壢龍岡郵局行員報案，稱有民眾疑似遭詐欺，請警方到場協助。警方趕赴現場見一名裴姓新移民女子 (原籍越南、37歲)神情慌張，警方詢問裴女匯款目的，才得知因為她越籍同故鄉的網友在海上遇到船難，急需新臺幣11萬元到中國大陸購買船票接引靠岸，警方聽聞上述情節後覺得有點匪夷所思，耐心的向其分析詐騙手法的疑點，即識破為交友詐欺手法，成功攔阻詐騙金額新臺幣11萬元。
裴女表示去年07月在臉書上交友軟體上遇到一名暱稱Nasir Abdullahi的男子主動加好友，自稱是越南籍朋友的朋友，起初僅是在交友軟體上寒暄問暖，當作普通朋友問候，交往過程中雙方未曾見過面，亦未通過電話，僅以訊息聯絡，於本月18日竟收到該男子傳賴訊息稱在大陸遇船難受困海中央，急需11萬元救助，來購買船票接引去中國大陸，裴女表示因聽聞同鄉的網友遇難，希望能夠幫助到這名越南籍的網友，所以看到訊息後便急忙趕至郵局匯款。
警方到場了解案情後，員警耐心的向其分析以下幾點「急需協助卻不肯通電話即時聯繫」、「遇船難受困竟向不熟識人求助」、「在海外遇難卻要將金錢匯進國內戶頭」等諸多疑點，再加上郵局行員查證該受款戶頭為警示帳戶後，裴女才驚覺遭詐欺，她表示嫁來台灣10多年了，得知同鄉網友遇到危難，才會對其深信不疑，誰知竟落入詐騙集團的陷阱，所幸遇到郵局行員及警方合作成功攔阻，才未讓詐騙集團得逞，讓裴女脫離詐欺苦海，保住辛苦工作所存的積蓄。