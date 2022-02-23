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傳任選策會操盤手　傅崐萁：對手勢必發動海陸空作戰

▲傅崐萁強調年底選戰絕非單純地方選舉，民進黨一定會從中央下指導棋，發動海陸空作戰計畫。（圖／POP撞新聞提供）
▲傅崐萁強調年底選戰絕非單純地方選舉，民進黨一定會從中央下指導棋，發動海陸空作戰計畫。（圖／POP撞新聞提供）

記者羅婉庭／台北報導

2022-02-23 12:39:29

因應年底九合一選舉，國民黨成立「中央選舉提名委員會」和「中央選戰策略會報」，外傳立委傅崐萁擔任執行長，接起操盤手的重責。對此，傅崐萁今（23）日表示，如何贏得九合一選舉才是最重要的，目前對國民黨來說是非常關鍵的一刻，傅崐萁強調國民黨現在還沒找到讓民眾感動的力量」。

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傅崐萁上午接受專訪指出，年底選戰絕對不只是地方的事情，不要想成地方選舉，因為民進黨一定會從中央下指導棋，發動海陸空作戰計畫，不是說地方首長覺得自己做好就可以得到選民信賴，因為民進黨中央一定會動用所有國家機器可運用的資源來操作選戰，想打誰就打誰，連輔選人也要攻擊的體無完膚。傅強調，民進黨為了達到政治目的，無所不用其極，因為民進黨有「不能丟掉政權的恐懼」。

面對黨內質疑「請鬼抓藥單」，傅崐萁昨日也強調，20年來他從未分享過國民黨執政的果實或黨產的協助，一路走來都一直支持正藍，他熟絡全國各個縣市，知道如何跟民進黨拚選戰，如何幫助國民黨贏得勝利，國民黨今年一定會有不一樣的選戰，他到南部地區，深刻感受到基層的熱情及對於收復高雄的渴望，未來國民黨一定會團結。

傅崐萁表示，只要社會導入正軌，任何犧牲他都願意承擔，所有職務都是義務職，不會在乎稱謂，唯一的目標就是「勝利藍」，沒有其他組織。他說，民進黨有陳明文、柯建銘、黃承國、洪耀福等人完成民進黨的霸業，新潮流、英派、正國會、海派眾所皆知，所以各民主政黨縱使有各種不同聲音，都要依循黨內制度與規定來做競爭，他作為協調、輔選的人，也自然不會下場，而且一定會努力完成國民黨中央託付的使命，他相信未來的國民黨一定會團結，雖然勢必會有陣痛期，而來自內部的指正他會承受。

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