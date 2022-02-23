Uber Eats可以用LINE Pay付款！加碼LINE POINTS 6%回饋
Uber Eats 近期動作頻頻，昨（22）日才公布會員專屬折扣碼，今(23)日再宣布與LINE Pay 再次合作，即日起，LINE Pay 支付功能將會逐步開啟，消費者在 Uber Eats App 上訂購可以採用包含 LINE Pay、Apple Pay、信用卡、現金等多元方式進行支付。 與 LINE Pay 祭出加碼最高 LINE POINTS 6%回饋，同時將發出30萬份紅包抽LINE POINTS。
記者周淑萍/綜合報導
2022-02-23 12:55:10
LINE POINTS 6%回饋加碼送
2/28~3/5，在 Uber Eats 平台上單筆消費滿299元，並使用 LINE Pay 綁定指定信用卡付款最高回饋6%。LINE Pay補充回饋細節，單筆消費滿299元即可享LINE POINTS 1%回饋，綁定中國信託LINE Pay卡、富邦J POINTS卡或聯邦賴點卡，可再獲額外加碼的LINE POINTS 5%點數回饋，總計最高可享LINE POINTS 6%點數回饋，單筆訂單最多可拿 LINE POINTS 25點回饋，點數贈送總額有限，送完為止。
紅包抽 LINE POINTS 大放送
2/28~3/29，單筆訂單滿299元並用 LINE Pay 付款，即可獲得紅包一枚，紅包將隨機每包贈送最高 LINE POINTS 66點，每位 LINE Pay 用戶至多可獲得30個紅包，紅包數量共計30萬份，數量有限，送完為止。