超強顏值襲擊《原子少年》　木星成員苦熬1年盼出頭

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「木星」是由徐翊心、小宜、金雲、江尚儒、饒高赫、羅奕傑、陳偉宸、陳治廷、黃上瑋、郭子珩組成，特色是外型高冷、身高180公分以上，可以說是所有星球裡顏值最高的一團。黃上瑋坦言曾覺得他們就是靠顏值取勝，但開始集訓後才發現想在《原子少年》發光發熱，只靠外表遠遠不夠，再加上發現其他團的實力都超強，瞬間覺得壓力山大，「其他的星球真的表現的太好了，所以相較之下我們會比較有壓力，在經歷過一些打擊和挫折後，我們整個狀態有好轉。」
金雲和江尚儒坦言練習時被老師嚴格指導，讓他們認知到自己不足的地方，因此常常會相約晚上一起練習，還曾在大太陽下的頂樓和悶熱的舞蹈教室揮汗彩排，一度熱到大家全部脫光上衣。郭子珩則透露其實大家都非常努力練習，爆料黃上瑋看到他在IG上分享練舞影片，會很積極地問他在哪裡，隨後衝到現場；陳偉宸雖然課業繁重，很難兩邊都兼顧，但還是擠出時間參加團體活動。
雖然《原子少年》因疫情打攪，賽程因此延遲，但反而讓木星的10位成員有了更多的時間練習，大家也因此有了革命情感，雖然還是會有意見不合爭執的時候，陳治廷用舉例：「因為一個團隊大家都會有不同的想法，我們用顏色來比喻，今天他想的是一個紅色，我想的是一個白色。」在經過幾次磨合後，雖然白色、紅色都可以，但真正好的是將兩個顏色融合在一起後的粉紅色。
《原子少年 Atom Boyz》木星成員名單整理，180高冷帥男孩IG都在這！
原子少年 Atom Boyz選秀綜藝節目，來到介紹木星成員囉，依照身高排排站，每位男孩都180 cm起跳，讓小編我羨慕這些男孩們都可以呼吸到上面新鮮的空氣，那本篇「原子少年 木星」的分隊成員及Instagram、Facebook等社群平台的詳細資訊給各位。
原子少年 木星 Jupiter
木星成員是一群身高180 cm以上，外表看起來酷酷冷冷，但心裡擁有暖系小太陽的10位男孩組成。
原子少年木星分隊 – 成員介紹
成員為：金雲、羅奕傑、郭子珩、黃上瑋、饒高赫、小宜、陳偉宸、徐翊心、江尚儒、陳治廷，以下依順序介紹。
金雲 Jin Yun （周昀逵）
專長：唱歌、跳舞、彈吉他
出生年：2002 年 06 月29 日
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羅奕傑 Stanley
專長：舞蹈
出生年：2002年 09 月14 日
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郭子珩 Cody
專長：表演、打籃球、跆拳道
出生年：2002 年 12 月01 日
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黃上瑋 Shang Wei
專長：唱歌、吉他、音樂創作
出生年：2000 年 02 月21 日
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饒高赫 Stanley
專長：饒舌、網球
出生年：2000 年 07 月15 日
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小宜 Yee （謝宜君）
專長：舞蹈、修圖
出生年：1998 年 06 月29 日
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陳偉宸 William
專長：唱歌、饒舌
出生年：2001 年 01 月19 日
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徐翊心 Eric
專長：舞蹈
出生年：2001 年 09 月26 日
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江尚儒 Chris
專長：唱歌
出生年：1999 年 12 月01 日
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陳治廷 LEO
專長：舞蹈
出生年：1998 年 12 月14 日
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