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超強顏值襲擊《原子少年》　木星成員苦熬1年盼出頭

▲後排（左起）徐翊心、小宜、金雲、江尚儒、饒高赫、羅奕傑、前排（左起）陳偉宸、陳治廷、黃上瑋、郭子珩是《原子少年》木星成員。（圖／記者葉政勳攝）
▲後排（左起）徐翊心、小宜、金雲、江尚儒、饒高赫、羅奕傑、前排（左起）陳偉宸、陳治廷、黃上瑋、郭子珩是《原子少年》木星成員。（圖／記者葉政勳攝）

記者臺孝婷/專訪

2022-02-24 08:00:00

男團選秀節目《原子少年Atom Boyz》大手筆砸下1.2億元製作費，除了是由知名製作人詹仁雄一手操辦外，更找來陳嘉樺、周湯豪、謝坤達、田一德擔任導師，含金量超高。《原子少年》依照80位參賽成員的專長、特色分為土星 、地球、火星、水星 、木星、海王星 、金星、天王星8個團體進行淘汰賽。

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▲《原子少年》木星主打高顏值。（圖／記者葉政勳攝）
▲《原子少年》木星主打高顏值。（圖／記者葉政勳攝）
「木星」的10位成員日前接受《NOWnews今日新聞》專訪時透露，他們知道自己的舞蹈、歌唱專長沒辦法和其他團相比，因此過去1年大家都很努力地練習，雖然一路上遇到很多挫折，但看到彼此不斷進步，整個木星的向心力也越來越強，希望最後可以在節目中脫穎而出。

「木星」是由徐翊心、小宜、金雲、江尚儒、饒高赫、羅奕傑、陳偉宸、陳治廷、黃上瑋、郭子珩組成，特色是外型高冷、身高180公分以上，可以說是所有星球裡顏值最高的一團。黃上瑋坦言曾覺得他們就是靠顏值取勝，但開始集訓後才發現想在《原子少年》發光發熱，只靠外表遠遠不夠，再加上發現其他團的實力都超強，瞬間覺得壓力山大，「其他的星球真的表現的太好了，所以相較之下我們會比較有壓力，在經歷過一些打擊和挫折後，我們整個狀態有好轉。」

▲《原子少年》木星成員私下感情超好。（圖／記者朱永強攝）
▲《原子少年》木星成員私下感情超好。（圖／記者朱永強攝）
金雲和江尚儒坦言練習時被老師嚴格指導，讓他們認知到自己不足的地方，因此常常會相約晚上一起練習，還曾在大太陽下的頂樓和悶熱的舞蹈教室揮汗彩排，一度熱到大家全部脫光上衣。郭子珩則透露其實大家都非常努力練習，爆料黃上瑋看到他在IG上分享練舞影片，會很積極地問他在哪裡，隨後衝到現場；陳偉宸雖然課業繁重，很難兩邊都兼顧，但還是擠出時間參加團體活動。

▲男團選秀節目《原子少年Atom Boyz》大手筆砸下1.2億元製作費，找來80個成員進行淘汰賽。（圖／《原子少年》提供）
▲男團選秀節目《原子少年Atom Boyz》大手筆砸下1.2億元製作費，找來80個成員進行淘汰賽。（圖／《原子少年》提供）
雖然《原子少年》因疫情打攪，賽程因此延遲，但反而讓木星的10位成員有了更多的時間練習，大家也因此有了革命情感，雖然還是會有意見不合爭執的時候，陳治廷用舉例：「因為一個團隊大家都會有不同的想法，我們用顏色來比喻，今天他想的是一個紅色，我想的是一個白色。」在經過幾次磨合後，雖然白色、紅色都可以，但真正好的是將兩個顏色融合在一起後的粉紅色。

《原子少年 Atom Boyz》木星成員名單整理，180高冷帥男孩IG都在這！

原子少年 Atom Boyz選秀綜藝節目，來到介紹木星成員囉，依照身高排排站，每位男孩都180 cm起跳，讓小編我羨慕這些男孩們都可以呼吸到上面新鮮的空氣，那本篇「原子少年 木星」的分隊成員及Instagram、Facebook等社群平台的詳細資訊給各位。

原子少年 木星 Jupiter

木星成員是一群身高180 cm以上，外表看起來酷酷冷冷，但心裡擁有暖系小太陽的10位男孩組成。

原子少年木星分隊 – 成員介紹

成員為：金雲、羅奕傑、郭子珩、黃上瑋、饒高赫、小宜、陳偉宸、徐翊心、江尚儒、陳治廷，以下依順序介紹。

金雲 Jin Yun （周昀逵）

專長：唱歌、跳舞、彈吉他

出生年：2002 年 06 月29 日

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▲金雲 Jin Yun （周昀逵）。（圖／野火娛樂提供）
▲金雲 Jin Yun （周昀逵）。（圖／野火娛樂提供）
羅奕傑 Stanley

專長：舞蹈

出生年：2002年 09 月14 日

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▲羅奕傑 Stanley。（圖／野火娛樂提供）
▲羅奕傑 Stanley。（圖／野火娛樂提供）
郭子珩 Cody

專長：表演、打籃球、跆拳道

出生年：2002 年 12 月01 日

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▲郭子珩 Cody。（圖／野火娛樂提供）
▲郭子珩 Cody。（圖／野火娛樂提供）
黃上瑋 Shang Wei

專長：唱歌、吉他、音樂創作

出生年：2000 年 02 月21 日

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▲黃上瑋 Shang Wei。（圖／野火娛樂提供）
▲黃上瑋 Shang Wei。（圖／野火娛樂提供）
饒高赫 Stanley

專長：饒舌、網球

出生年：2000 年 07 月15 日

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▲饒高赫 Stanley。（圖／野火娛樂提供）
▲饒高赫 Stanley。（圖／野火娛樂提供）
小宜 Yee （謝宜君）

專長：舞蹈、修圖

出生年：1998 年 06 月29 日

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▲小宜 Yee （謝宜君）。（圖／野火娛樂提供）
▲小宜 Yee （謝宜君）。（圖／野火娛樂提供）
陳偉宸 William

專長：唱歌、饒舌

出生年：2001 年 01 月19 日

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▲陳偉宸 William。（圖／野火娛樂提供）
▲陳偉宸 William。（圖／野火娛樂提供）
徐翊心 Eric

專長：舞蹈

出生年：2001 年 09 月26 日

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▲徐翊心 Eric。（圖／野火娛樂提供）
▲徐翊心 Eric。（圖／野火娛樂提供）
江尚儒 Chris

專長：唱歌

出生年：1999 年 12 月01 日

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▲江尚儒 Chris。（圖／野火娛樂提供）
▲江尚儒 Chris。（圖／野火娛樂提供）
陳治廷 LEO

專長：舞蹈

出生年：1998 年 12 月14 日

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▲陳治廷 LEO。（圖／野火娛樂提供）
▲陳治廷 LEO。（圖／野火娛樂提供）
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