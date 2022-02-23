朱立倫「黨內敗類」疑指趙少康 傅崐萁：不需要我多介紹
國民黨主席朱立倫日前說重話，批國民黨被稱「內鬥黨」，更直言「現在想2024都是黨內敗類」，外界質疑此話暗指集結戰鬥藍組織的趙少康。對此，傅崐萁表示，「還需要我多介紹嗎？」直批要講就站出來講，不要背後放話、內鬥。
記者羅婉庭／台北報導
2022-02-23 13:25:25｜2022-02-23 13:30:19
傅崐萁上午接受廣播專訪時表示，國民黨內鬥造成多次垮台，民心會逐漸遠離，唯有團結是生存之道。他也強調，「不需要再放話，每個人都是有頭有臉，要講就站出來」，主持人追問，所以真的有人在內鬥嗎？傅崐萁則直言：「還需要我多介紹嗎？」
朱立倫日前指出，「國民黨應該改名內鬥黨，全世界最有名的內鬥黨就叫中國國民黨，最喜歡內鬥」，直言「這是一個恥辱，一定要改」。此外，面對地方黨工要求對2024表態，朱立倫則回應，民進黨是看到獵物一起打下來再搶，但國民黨則是看到獵物就先互砍，並稱現在想2024都是黨內敗類，2022沒有贏，就沒有2024。
部分人士質疑朱立倫所暗指的「敗類」就是趙少康，趙昨日則正面回應，「朱立倫講的沒有錯」，沒有2022就沒有2024，自己願意支持他，相信朱能讓國民黨傳變成內鬥外行、外鬥內行。不過，趙少康也坦言，今天自己不管講什麼都會被貼上砲打黨中央、不團結，「所以我對黨的事情盡量少講，能不講就不講」。