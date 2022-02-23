台中3年7件虐嬰案遭輕罰！王婉諭：將提托育服務專法防範

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王婉諭憤怒表示，台中社會局竟表示，在檢視畫面後，發現托育人員有習慣性的不當行為，例如以棉被固定奶瓶餵食、手指推幼兒頭和下巴、用腳挪動幫寶椅等，但「初步判斷未達違反兒少權法程度。」王婉諭質疑推嬰兒的頭和下巴、用腳大力踢挪幫寶椅造成寶寶頭部劇烈搖晃、以棉被固定奶瓶餵食嬰兒半小時，「請問有哪個正常的照顧者，會忍心如此對待脆弱的嬰兒？」身為兒少權法主管機關的社會局來說，竟然都只是「習慣性的不當行為」，而且無法可罰？
王婉諭舉例，2019年嘉義市愛兒幼兒園，人員「以膠帶綑綁2歲幼童」，台中市大樹貝兒托嬰中心人員，將1歲10個月幼兒「長時間限制在餐椅上」，這兩起案件也都被認為，沒有違反兒少權法「身心虐待」及「其他不正當行為」。王婉諭認為，現行實務上，缺乏《托育服務專法》，因此便無法針對托育人員對於嬰幼兒的體罰、不當管教進行裁罰，並且指出， 衛生福利部身為中央社政主管機關，「應通盤檢討此困境，儘速完成修法」。
王婉諭向衛福部喊話，身為中央主管機關責無旁貸，既然社家署早已頒布相關的處理原則及流程，要求社政機關要取得30日的監視器畫面，當然也要同步監督地方政府的落實情況。同時，社家署也應盡速提出《托育服務專法》，針對托育人員（含居家托育及托育機構）對於嬰幼兒的不當行為，訂出「體罰」、「不當行為」等不同類型的行為規範及罰則。
王婉諭指出，她也會儘速提出《托育服務專法》，將托育人員行為規範、調查程序等皆明文入法，杜絕這樣的不當對待，保障每個孩子成長的環境，才能讓家長真正安心。
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110