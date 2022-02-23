NBA／Simmons和KD何時能復出？籃網GM：他們狀況很樂觀
在交易完成之後，布魯克林籃網的新「三巨頭」何時能一起並肩作戰呢？球隊總經理Sean Marks在受訪時表示，Ben Simmons和Kevin Durant恢復狀況樂觀，但距離重返球場還需要一些時間。
記者黃建霖/綜合報導
2022-02-23 13:43:14
籃網在交易截止日前孤注一擲，將James Harden送到了費成76人，並且得到了Ben Simmons，近期在買斷市場上也簽下了Goran Dragic來補強後場，雖然目前戰績不理想，但爭冠還未絕望。
籃網何時能振衰起敝，取決於Simmons何時能和球隊磨合完畢，這位明星控衛自去年夏天之後，就再也沒打過任何一場正式比賽；另外，陣中頭號球星Durant何時能復出，也是關鍵。
對此Marks表示，「今天早些時候我看到了Durant和Simmons進行特定的訓練，在未來3-4天內讓他上場的可能性很小，不過兩人的恢復狀況很樂觀。」
不過籃網目前已經沒有太多時間可等待了，賽季已經進入到了後半程，球隊只剩下9場客場比賽，其中有一場是在多倫多、一場是在尼克主場，意味著因未打疫苗而缺陣的Kyrie Irving例行賽只剩7場可以打。